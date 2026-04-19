Troppi camper posteggiati in strada

«Il posteggio è un diritto di tutti, non un rimessaggio di camper per l’inverno che toglie posti auto ai cittadini». Puntano il dito contro i proprietari dei mezzi e, a detta loro, contro l’Amministrazione comunale che non effettua i controlli.

Stiamo parlando dei residenti di via Don Radice, nella frazione di Barbaiana di Lainate, esasperati per la mancanza di posti auto a causa della presenza dei camper.

«Li spostano solamente nella giornata di mercoledì, quando è prevista la pulizia delle strade – affermano con una lettera inviata alla nostra redazione – e poi li rimettono allo stesso posto fino al mercoledì successivo».

Una situazione che sta facendo arrabbiare diverse persone.

«Sono parcheggiati fissi tre camper e un furgone – affermano i residenti di via Radice – Ci sembra superfluo ricordare all’Amministrazione comunale che i parcheggi devono essere a disposizione di tutti i cittadini e non di esclusivo uso di 3-4 camperisti. Ci auguriamo che le nostre lamentele vengano prese in considerazione e si intervenga per risolvere la situazione».