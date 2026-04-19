Troppi camper posteggiati in strada

«Il posteggio è un diritto di tutti, non un rimessaggio di camper per l’inverno che toglie posti auto ai cittadini». Puntano il dito contro i proprietari dei mezzi e, a detta loro, contro l’Amministrazione comunale che non effettua i controlli.
Esasperati i residenti di via Don Radice nella frazione lainatese di Barbaiana
Stiamo parlando dei residenti di via Don Radice, nella frazione di Barbaiana di Lainate, esasperati per la mancanza di posti auto a causa della presenza dei camper.
«Li spostano solamente nella giornata di mercoledì, quando è prevista la pulizia delle strade – affermano con una lettera inviata alla nostra redazione – e poi li rimettono allo stesso posto fino al mercoledì successivo».
Tre camper e un furgone posteggiati tutto l’anno, speriamo che le nostre lamentele vengano prese in considerazione
Una situazione che sta facendo arrabbiare diverse persone.
«Sono parcheggiati fissi tre camper e un furgone – affermano i residenti di via Radice – Ci sembra superfluo ricordare all’Amministrazione comunale che i parcheggi devono essere a disposizione di tutti i cittadini e non di esclusivo uso di 3-4 camperisti. Ci auguriamo che le nostre lamentele vengano prese in considerazione e si intervenga per risolvere la situazione».