Sarà un fine settimana nel segno dei concerti di Natale quello dal 19 al 21 dicembre.

Tris di concerti di Natale con il Corpo bandistico legnanese

Il programma di iniziative “Natale è…”, in prossimità delle festività, si concentra su alcuni appuntamenti classici del calendario: oltre ai tre concerti che vedranno esibirsi, in diversi quartieri della città di Legnano, realtà del territorio (il 19 dicembre il Corpo Bandistico Legnanese, il 20 l’Arc en ciel ensemble e il 21 docenti e allievi delle Scuole di musica Paganini), ci saranno, sabato alle 17.00 in piazza San Magno, il presepe vivente della scuola Arca, il mercatino Tuttonatura dalle 9 alle 19 di domenica in via Luini e, nel pomeriggio a partire dalle 16 nella ZTL Centro, musiche natalizie degli zampognari.

Venendo ai concerti, si comincia venerdì 19 dicembre alle 21 nella chiesa di San Giovanni (quartiere San Paolo) con il Corpo Bandistico Legnanese, diretto dal Maestro Alberto Manzalini, che si esibirà in un programma in omaggio a Ennio Morricone, con le voci di Clara Nippolis e Noemi Bernardo. Sabato 20 dicembre alle 21.00 nella chiesa del Beato Cardinale Ferrari (quartiere Mazzafame) Arc en ciel ensemble, diretto dal Maestro Silvia Landonio, proporrà il concerto “Osservando la cometa”, con un repertorio di brani natalizi che esplorano diverse culture musicali.

L’ultimo concerto della settimana

Chiude il fine settimana il concerto di Natale delle Scuole di Musica Paganini, in programma domenica alle 21.00 al centralissimo Teatro Tirinnanzi di piazza IV Novembre.

Il concerto, che vedrà sul palco, docenti e allievi della scuola, a formare un’orchestra da oltre 50 elementi, un coro di più di 40 voci accanto ai solisti della classe di canto, rappresenta una tappa nel percorso formativo della Paganini offrendo ai giovani l’opportunità di vivere un’autentica esperienza artistica di alto livello di fronte al pubblico.

Tutti i concerti sono a ingresso libero; prenotazione fortemente consigliata per il concerto di domenica sera al Teatro Tirinnanzi sulla piattaforma Eventbrite.