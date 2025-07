la festa milanista

Il Parco Comunale di Busto Garolfo si prepara a rivivere uno dei suoi appuntamenti tradizionali: dal 4 al 7 luglio torna la Festa Rossonera, manifestazione che quest’anno celebra un traguardo importante, la sua 30ª edizione. Un ritorno atteso e carico di significato, che segna la ripartenza dopo lo stop forzato del 2020, con l’ultima edizione risalente al 2019.

Trentesima edizione per la Festa rossonera

La 30ª edizione della Festa Rossonera è organizzata dal Milan Club Busto Garolfo con la Pro Loco Bustese e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che ha scelto di sostenere concretamente la rinascita di uno degli eventi simbolo del paese. “Questa festa rappresenta molto più di un appuntamento legato alla passione calcistica: è un momento di comunità autentica, capace di unire un intero paese in un unico grande abbraccio. Al di là dei colori sportivi, ciò che colpisce davvero è l’enorme impegno della macchina organizzativa, composta da decine di volontari che con dedizione, competenza e spirito di servizio rendono possibile un evento così partecipato e sentito, persone che si impegnano concretamente per il territorio, per la socialità e per la condivisione.”, ha dichiarato il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi.

Un appuntamento storico, fermatosi nel 2019 a causa della pandemia, che ora riparte con tutto l’entusiasmo di una comunità pronta a ritrovarsi. “È un traguardo importante – racconta il presidente del Milan Club, Gianni Raimondi –. Dopo lo stop forzato, ci tenevamo a far ripartire questa festa. Grazie al dialogo con l’amministrazione comunale e al contributo della banca, abbiamo potuto rimettere in moto la macchina organizzativa. E il risultato è frutto di un bellissimo gioco di squadra: oltre cinquanta volontari si alterneranno nelle cucine, ai tavoli, dietro al bancone, alla cassa e persino nella vigilanza notturna.”

Molto divertimento in programma

Ma trentesima edizione della Festa Rossonera ha un programma improntato al divertimento sano, alla cucina tradizionale e alla musica, pensata per far ballare le persone dal liscio alla musica suonata direttamente dai vinili con quattro serate a ingresso libero che offrono un viaggio musicale capace di parlare a generazioni diverse.

Venerdì 4 luglio si parte con Lusien in musica, una formazione che miscela repertori italiani e internazionali, pop melodico e intrattenimento per ballare sotto le stelle, con uno stile coinvolgente adatto a tutte le età.

Sabato 5 il parco si trasforma in una grande pista a cielo aperto grazie alla Radio Club 70/80/90, una serata-evento dedicata ai grandi successi della musica disco, pop e rock di quegli anni, mixati rigorosamente su vinile. È la serata più “giovane” della manifestazione, ma non solo per i giovani: chi è cresciuto con quei ritmi non potrà resistere a rivivere le emozioni dei propri vent’anni.

Domenica 6 sarà la volta di Bombelli Alessandro capace di scaldare l’atmosfera con la sua energia e il repertorio che unisce nonni, figli e nipoti.

Lunedì 7, gran finale con Max Pinci e Lorena, volto noto delle feste popolari, che porteranno in scena uno spettacolo fatto di musica tradizionale, ironia e tanta voglia di stare insieme, per chiudere in allegria una quattro giorni indimenticabile.

Il ristorante

Accanto alla musica, il ristorante alla carta sarà il cuore pulsante della festa. Ogni giorno si potranno gustare antipasti come salumi e prosciutto con melone, primi piatti classici come penne al ragù, all’amatriciana o con gamberi e zucchine, e secondi di carne – dallo stinco di maiale al filetto al porto, dalla salamella alla costata – insieme a secondi di pesce, come fritture miste e calamari. Non mancheranno contorni, dolci, vini e liquori, né le proposte dal banco griglia, come gli amati arrosticini di pecora e i panini con la salamella.

Ogni sera, inoltre, verrà proposto un piatto speciale fuori menù: venerdì 4 luglio sarà protagonista la tartare di tonno con caponata, sabato 5 spazio alla trippa tradizionale, mentre domenica 6 sarà il turno del robusto e saporito stufato d’asino con polenta. A mezzogiorno, sempre domenica, su prenotazione si potrà gustare un pranzo completo con risotto alla salsiccia e zafferano, cosciotto al forno, patatine e gelato ai frutti di bosco, accompagnato da acqua e vino, il pranzo va prenotato entro sabato.

E per concludere in grande stile, lunedì 7 luglio sarà la serata del “Fuori tutti – All you can eat”: una formula a prezzo fisso per gustare liberamente le specialità del ristorante, un modo conviviale per salutare la festa con pancia e cuore pieni.

La Roccolo cross country

Domenica mattina il parco accoglierà l’arrivo della camminata non competitiva Roccolo Croos Country, qui gli atleti troveranno ristoro al termine del percorso e potranno approfittare del servizio cucina già attivo con sconti riservati.

Trent’anni di storia, musica e piatti che sanno di casa: “la Festa Rossonera 2025 non è solo una sagra, è un ritorno alle radici di una comunità che ama ritrovarsi. Tra risate, volontari, profumi alla griglia e note che riempiono l’aria, il parco comunale di Busto Garolfo tornerà a battere forte, rossonero”, conclude Gianni Raimondi.