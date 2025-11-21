Sabato 22 novembre si celebra a San Vittore Olona un traguardo speciale: la 30ª edizione della Cinque Mulini Studentesca.

Trentesima edizione per la Cinque mulini studentesca

Trent’anni di storia, di entusiasmo e di partecipazione da parte delle scuole del territorio, che tornano a correre sui campi della Cinque Mulini, in una manifestazione che precede la 93ª Cross Country.

L’edizione 2025 conferma il formato delle staffette miste da 1.000 metri, con squadre composte da quattro studenti alternati tra ragazze e ragazzi, promuovendo inclusione e spirito di squadra.

A sostenere l’iniziativa, come ogni anno, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, da tempo partner convinto del valore educativo dello sport.

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, rimarca:

«Sostenere la Cinque Mulini Studentesca significa investire nei giovani e nei valori più autentici dello sport: impegno, inclusione, rispetto e crescita personale. Questa manifestazione rappresenta un patrimonio del nostro territorio e un’opportunità educativa unica per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Come Banca di Credito Cooperativo, crediamo profondamente nel ruolo sociale dello sport e nella sua capacità di costruire comunità più forti e unite»

Le due gare previste

Due sono le gare previste per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, una per il biennio e una per il triennio.

Scuole attese alla partenza:

I.S.I.S Bernocchi Legnano

LICEO Daniele Crespi Busto Arsizio

LICEO Galilei di Legnano

LICEO Tirinnanzi Legnano

ITET Maggiolini Parabiago

Tre le gare previste per le Scuole Secondarie di Primo grado: classi prime, classi seconde, classi terze.

SCUOLA SECONDARIA San Massimiliano Kolbe Legnano

I.C.S. Carducci Leopardi San Vittore Olona

I.C.S. Carducci Ungaretti San Giorgio su Legnano

I.C.S. Strobino Cerro Maggiore

I.C.S. Bonvesin De La Riva Legnano

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO I.C. Nerviano

I.S. via dei Salici Legnano

I.C Inverigo

I.C. Fabrizio De Andre’ Rho

Tra le gare in programma, il Trofeo Amici dello Sport e la sempre attesa Gara dei Professori, accompagnata dal tifo acceso degli studenti.

Nel 2024, il Liceo “Galileo Galilei” di Legnano ha conquistato il primo posto tra le scuole superiori, mentre tra i docenti ha vinto Francesco Colombo dell’Ic “San Carlo” di Inverigo.

Sabato 22 novembre 2025

Campi della Cinque Mulini – San Vittore Olona

Trent’anni di emozioni. Vi aspettiamo per festeggiare insieme.