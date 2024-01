Trentasei nuovi parcheggi in città per donne incinta e famiglie con bambini piccoli

L’amministrazione comunale di Legnano ha istituito trentasei parcheggi rosa in città riservati alla sosta di veicoli di donne in gravidanza e di genitori con figli di età inferiore ai due anni.

Trentasei nuovi parcheggi per donne in gravidanza e famiglie

La possibilità di utilizzare questi stalli è legata al possesso del “permesso rosa”, rilasciato dalla Polizia locale alle donne in stato di gravidanza e che ha validità sino al compimento del secondo anno di età del bambino. Il permesso rosa può essere concesso in duplice copia, quindi anche all’altro genitore, e avrà sempre validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio. Il permesso, dotato di crittogramma, ha validità su tutto il territorio nazionale, non è vincolato a uno specifico veicolo e dovrà essere posto bene in vista per consentire il controllo sull'osservanza delle norme. Il permesso consente la sosta esclusivamente negli stalli riservati e contrassegnati da specifica segnaletica verticale e orizzontale.

Il tempo massimo di sosta è di due ore.

Il commento dell'assessore Maffei

«Nella costruzione di una città il più possibile vicina alle esigenze dei cittadini, l’istituzione dei parcheggi rosa è un passo fondamentale per venire incontro a donne e famiglie che vivono una fase particolare della loro vita -commenta Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva. I parcheggi rosa rappresentano, insieme, un segnale di attenzione e un aiuto concreto per la quotidianità della vita di una famiglia in attesa o con un figlio molto piccolo che è giusto riconoscerle. La scelta dell’ubicazione degli stalli rosa da parte della Polizia locale è avvenuta considerando le zone in base al loro interesse pubblico o alla criticità di parcheggio».

Per richiedere il permesso info su: https://comune.legnano.mi.it/servizi/servizio-dettaglio/2362117