Trenta acquarelli per disegnare il Naviglio: a Robecchetto la mostra della Cardani

A Robecchetto con Induno è stata prorogata di un mese la mostra “Il Naviglio Ritrovato – Paesaggio urbano e natura dell’Alto Naviglio Grande” di Maria Grazia Cardani, allestista dallo scorso 2 dicembre presso la biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara.

I trenta acquarelli della Cardani

L’iniziativa culturale è promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, in collaborazione con l’associazione “Amici della Biblioteca”. E' la mostra composta dai trenta acquarelli che la robecchettese Maria Grazia Cardani, docente di lingua inglese e coordinatrice di progetti di valenza europea, ha realizzato per rappresentare il territorio in cui è cresciuta, da un lato mettendone in risalto le bellezze, come cascine, ponti e ambienti naturali che si trovano nel tratto compreso tra la diga del Panperduto e Robecco, dall’altro fornendo istantanee di un presente spesso caratterizzato da un malinconico degrado.

Prorogata l'apertura della mostra

La mostra potrà essere visitata fino al 31 gennaio negli orari di apertura della biblioteca comunale.

«Il 2023 si apre all’insegna dell’arte con le opere di pittrici del territorio che possono essere ammirate nella nostra biblioteca, che continua ad essere il cuore pulsante delle iniziative culturali organizzate e promosse dall’Amministrazione comunale», afferma il sindaco Braga.

In mostra anche i lavori di Martinoja

Inoltre, fino al 28 gennaio e sempre in collaborazione con “Gli Amici della Biblioteca” e negli orari di apertura, nell’ambito dell’iniziativa “Esponiamoci - L’Arte all’Alda Merini” (che offre la possibilità la possibilità di esporre le proprie opere pittoriche o grafiche), si potranno ammirare i lavori dell’artista Resy Martinoja.