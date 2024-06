Sono tre le ordinanze firmate dal sindaco di Legnano Lorenzo Radice per garantire lo svolgimento in sicurezza del Rugby Sound, in programma dal 27 giugno al 13 luglio sull’isola del Castello.

Tre ordinanze per tutelare il territorio di legnano durante il Rugby sound

La prima riguarda la tutela del territorio e la vivibilità urbana nei giorni di svolgimento della manifestazione e vieta l’accesso ai non autorizzati all’Isola del Castello. Inoltre, dalle 19 alle due di notte, nell’area concerti non si potranno consumare bevande in bottiglie di vetro o lattine, né si potrà accedere con oggetti che costituiscano un rischio per l’incolumità altrui e con animali. È inoltre vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita di biglietti per i concerti del Rugby Sound al di fuori dei canali ufficiali. Nell’area concerti sarà attivo il Centro operativo comunale (COC) e il Posto medico avanzato (Pma) con personale della Polizia Locale, della Protezione Civile, della Croce Rossa e dei Vigili del fuoco con i relativi mezzi.

Le seconda ordinanza del sindaco

La seconda ordinanza punta ad assicurare condizioni di tranquillità nelle aree cittadine più direttamente interessate dalla manifestazione e impone, dal 27 giugno al 13 luglio nella fascia oraria fra le 18 e le tre di notte, alle attività di somministrazione commercio su area pubblica di non vendere superalcolici per asporto, di non vendere alcolici per asporto in bottiglie di vetro e lattine, mentre, per gli esercizi di somministrazione all’interno dell’area del Rugby Sound, impone la somministrazione di bevande in bicchieri di carta e di plastica. L’area interessata dall’ordinanza è compresa fra le vie per Canegrate e per san Giorgio, corso Magenta, via Ratti, via Verri, via Santa Caterina, viale Toselli, via Strobino ed entro la linea di confine con i Comuni di San Vittore Olona e Canegrate.

Viabilità e sosta nella terza ordinanza

La terza ordinanza modifica la viabilità e, in particolare, vieta la sosta in modo permanente su via per San Vittore Olona e nel parcheggio sterrato adiacente; istituisce, sempre su via per San Vittore, il senso unico da viale Toselli nella fase di afflusso del pubblico e il senso unico verso viale Toselli nel momento del deflusso; vieta la circolazione in via dei Mulini, dall’intersezione con via per San Giorgio, dalle 18 alle 2 di notte; vieta la circolazione in via per San Vittore ai veicoli provenienti da via Fornasone dalle 18 al termine dei concerti.