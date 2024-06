La sua casa va in fiamme, si salvano solo le... piantine di marijuana: arrestato

La sua casa in fiamme, tranne le piantine di marijuana: arrestato. E' successo a Magnago.

La scorsa settimana la casa in cui abitava, a Magnago, era stata danneggiata dalle fiamme e il suo vicino di casa era finito in ospedale intossicato. Ma ora i guai sono arrivati anche per lui, 52enne, affidato ai servizi sociali che viveva in quell'abitazione. Le fiamme sono partite dalla camera, quando l'uomo ha notato l'incendio si è allontanato. Poco dopo sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, insieme a loro anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I militari, una volta che i pompieri avevano spento le fiamme, hanno fatto il loro sopralluogo all'interno della casa: ed è qui, per la precisione nascoste sotto il lavandino del bagno, che sono state trovate 6 piante di marijuana.

L'arresto

Per l'uomo è così scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria: da qui la revoca dell'affidamento ai servizi sociali, per la ricollocazione in carcere. Il 52enne si trova ora in stato di arresto.