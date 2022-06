Tre nuove auto elettriche per il Comune

Si rinnova il parco auto del Comune di Rho con l’arrivo di 3 autovetture elettriche, modello Dacia Spring.

I veicoli, brandizzati con l’adesivo “Comune di Rho”, sono finanziati dal bando di Regione Lombardia “Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022”. Contestualmente saranno rottamati altrettanti veicoli obsoleti.

Le vetture sono state consegnate venerdì 17 giugno dal concessionario Car Cazzaro di Saronno: presenti il sindaco Andrea Orlandi, l’assessore al Bilancio Nicola Violante, l’assessora alla Mobilità Valentina Giro e i rappresentanti degli uffici comunali che si sono occupati del bando vinto.

“ L’auto elettrica contribuisce a ridurre l’inquinamento all'interno delle città e rappresenta uno degli elementi per rendere la mobilità più sostenibile. L'obiettivo ultimo è la riduzione dell'uso dell'auto a favore di mezzi a basso impatto, come la bicicletta, o sistemi collettivi di sharing, a cui stiamo lavorando per portare nuovi servizi in città."

“La consegna di auto elettriche avviene in sostituzione di veicoli più obsoleti: è uno dei primi passi per la ricerca di soluzione più ecologiche ed economicamente più vantaggiose per la mobilità in Comune” afferma l’assessore Nicola Violante.