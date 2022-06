"Volley in erba" porta sui campi più di 140 atleti

Grande successo per l’evento organizzato da Volley Lucernate a Pogliano Milanese che promuoveva la pallavolo su erba il 18 e 19 giugno 2022.

Volley in erba conquista gli sportivi

Nelle due giornate di gara, 18 e 19 giugno presso l’oratorio di San Luigi di Pogliano Milanese, gruppi di ogni età si sono sfidati per conquistare il podio. Un torneo studiato e creato per diffondere la bellezza della pallavolo e per

permettere il contatto tra le persone.

“Era consuetudine organizzare ogni anno Volley in erba, - racconta Greogori Franco, presidente della società - Ma con l'avvento della pandemia abbiamo dovuto sospendere questo evento. Aver potuto organizzare questo torneo ha permesso di tornare alla normalità, seppur rispettando tutte le norme vigenti.” Un’occasione per

tornare ad aver contatto con le persone e riscoprire la bellezza dello sport e dell’aria aperta. “Tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di volontari - ha raccontato Laura Colombo, direttrice generale di Volley Lucernate - Dagli scrittori dei regolamenti agli arbitri, dagli addetti della cucina a coloro che si sono occupati di trovare e attrezzare gli spazi. Sono stati tutti volontari.”

Un torneo con più di 30 squadre

Una macchina ben progettata per ospitare 30 squadre e più di 140 giocatori. Un evento che oltre a promuovere una nuova versione della pallavolo, vuole diffondere l’etica del fair play e dell’inclusione. Un torneo che non imponeva né limiti di età né di genere e neppure di preparazione atletica, portando così un confronto in campo tra realtà differenti.

“É la prima volta che partecipo a questo torneo - racconta Camilla, un’aspirante giocatrice di pallavolo - Mi sono divertita molto; è bello poter conoscere nuove persone con la mia stessa passione.”

Un grande successo per la società della frazione di Rho, che conferma il suo impegno a creare occasioni per gli abitanti del territorio.