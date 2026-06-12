Tre giorni di asfaltature ad Arese: come cambia la viabilità

Negli interventi, che si terranno dal 22 al 24 giugno, saranno coinvolte via Degli Orti, via Caduti, via Mattei e via Don Della Torre

Verranno realizzati tra lunedì 22 e mercoledì 24 giugno i lavori di asfaltatura del manto stradale che interesseranno alcune vie di Arese, con modifiche alla viabilità.

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Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà istituito infatti il divieto di transito veicolare, senza eccezioni, in via degli Orti (a partire dall’autosilo), via Caduti, via Mattei (fino all’intersezione con via dei Giardini) e via Don Della Torre.

Il provvedimento riguarderà tutte le auto e sarà in vigore per l’intera durata del cantiere. L’invito rivolto ai residenti e agli automobilisti è quello di organizzarsi per tempo, tenendo conto delle limitazioni alla circolazione e pianificando percorsi alternativi.

Consentito il passaggio ai pedoni

Sarà invece sempre garantito il passaggio pedonale. Ai cittadini che si spostano a piedi, il Comune raccomanda la massima attenzione in prossimità delle aree di cantiere e dei mezzi in movimento.

Durante i lavori, via Sant’Anna resterà sempre accessibile ai veicoli. Tuttavia, per chi accederà da via degli Orti, sarà attivo il senso unico alternato.