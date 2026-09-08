Sport, creatività e scoperta

Tre giorni da volontari «straordinariamente abili» con il Sole nel cuore

All’oratorio Santa Teresa il tradizionale campus per i ragazzi dell'associazione: laboratori, incontri e momenti di festa.

Tre giorni da volontari «straordinariamente abili» con il Sole nel cuore

Legnano ·

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Tre giorni vissuti insieme, tra attività, risate, laboratori e nuove esperienze. È tornato anche quest’anno all’oratorio Santa Teresa di Legnano il tradizionale campus «Anche Noi… volontari straordinariamente abili», promosso dall’associazione Il sole nel cuore.

Tra attività e nuove scoperte

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in un intenso fine settimana all’insegna della condivisione. Guidati dai volontari dell’associazione, i partecipanti hanno alternato momenti di festa e socialità a diverse attività pensate per stimolare curiosità e partecipazione. Un programma arricchito anche dalla presenza di realtà del territorio che hanno scelto di condividere con i ragazzi le proprie passioni e competenze. Tra gli ospiti l’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Legnano, con il presidente Stefano Zambon e due giovani arbitri, che hanno raccontato il mondo dell’arbitraggio trasmettendo ai ragazzi la loro passione con entusiasmo. Spazio poi alla scoperta dell’universo grazie all’associazione Antares di Legnano: Angelo Besana, Marco Moggi e Vittorio Marinoni hanno accompagnato i partecipanti in un viaggio tra immagini di galassie, pianeti e altri angoli dell’universo.

Musica, ballo e tanta energia

Non sono mancati nemmeno i momenti dedicati al movimento e al divertimento. Melissa Ferro e Vincenzo Romeo, insegnanti della scuola di ballo Enzo&Mely, con le sedi Team Diamante di Villa Cortese e della palestra Orizon di Olcella, insieme all’allieva Marta Salvi, hanno coinvolto i ragazzi in un’attività che ha portato nel campus musica, ballo e tanta energia. Un susseguirsi di proposte diverse, accomunate dalla possibilità per i giovani di stare insieme, sperimentare e vivere nuove occasioni di incontro, sempre accompagnati dai volontari dell’associazione.

Il grazie di Carolina Borsani

Al termine del campus la presidente Carolina Borsani ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un grazie particolare è andato ai volontari, all’amico Luigi Lettieri del Terzo Reparto Mobile di Milano e alle infermiere Laura, Tiziana e Silvia, per la loro presenza e disponibilità durante le giornate. L’esperienza si è conclusa domenica 6 settembre con la Messa solenne nella chiesa dei Frati e con un pranzo comunitario che ha riunito ragazzi, famiglie e volontari. Un momento di festa nel quale è stato anche celebrato il compleanno di Michele.

Un’esperienza che lascia il segno

Ancora una volta, dunque, il campus «Anche Noi… volontari straordinariamente abili» si è confermato un’occasione per vivere insieme non soltanto momenti di divertimento, ma anche esperienze capaci di lasciare qualcosa ai partecipanti. Giornate nelle quali la condivisione, la scoperta e la presenza dei volontari diventano parte di un percorso fatto di relazioni, entusiasmo e piccoli grandi insegnamenti di vita.

 

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