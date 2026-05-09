Tre giorni con la Polizia di Stato per i ragazzi del Sole nel cuore

Tre giorni all’insegna della condivisione, della scoperta e della vicinanza alle istituzioni. È stata un’esperienza intensa e ricca di emozioni quella vissuta dai ragazzi dell’associazione Il sole nel cuore di Legnano, protagonisti dell’iniziativa organizzata dall’1 al 3 maggio alla caserma del Terzo Reparto Mobile di Milano, promossa in collaborazione con il Comando del Reparto.

Il Sole nel cuore ospite del Terzo Reparto Mobile di Milano

L’obiettivo dell’evento era quello di far conoscere ai ragazzi le realtà del territorio impegnate quotidianamente nella sicurezza e nel supporto alla cittadinanza, attraverso momenti di incontro, attività pratiche e occasioni di socialità. La prima giornata, venerdì 1 maggio, si è aperta con una serata all’insegna della convivialità insieme al gruppo Amici della Caserma: una grigliata in compagnia, tra giochi, musica, balli e tante risate, che ha subito creato un clima di amicizia e partecipazione. Nella mattinata di sabato 2 maggio il gruppo è andato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Qui la guida Patrizia Lombardo ha accompagnato ragazzi e volontari in una visita alla scoperta della storia del palazzo, nato nel 1558 come dimora privata del banchiere Tommaso Marino. Nel pomeriggio, invece, spazio alla conoscenza delle attività di emergenza e soccorso grazie alla Protezione Civile di Macherio-Sovico, che ha illustrato mezzi e tecniche di intervento utilizzati nelle situazioni di criticità. Nella mattinata di domenica 3 maggio i ragazzi hanno raggiunto il centro di Milano per assistere all’arrivo dei partecipanti della Stramilano, condividendo l’entusiasmo di uno degli appuntamenti sportivi più sentiti della città. Nel pomeriggio la visita si è spostata alle Scuderie del Reparto a cavallo della Polizia di Stato, oggi situate all’Idroscalo, dove era presente anche l’associazione Giacche Verdi di Milano.

Un’esperienza indimenticabile alla scoperta delle forze dell’ordine

Particolarmente apprezzata dai volontari e dai ragazzi la disponibilità del comandante Paolo Barone, del sovrintendente Luigi Lettieri e di tutto il personale del Reparto Mobile, che con professionalità e cortesia hanno aperto le porte della caserma all’associazione, permettendo ai partecipanti di vivere da vicino la realtà delle forze dell’ordine e delle realtà impegnate nella sicurezza.

«Così si rafforza il legame tra istituzioni e cittadinanza»

La presidente del Sole nel cuore Carolina Borsani commenta:

«Eventi come questo sono fondamentali per rafforzare il legame fra istituzioni e cittadinanza, mostrando da vicino il valore del servizio quotidiano svolto dalle Forze Armate e del volontariato sul territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari e a coloro che hanno contribuito alla riuscita delle giornate, siamo sicuri che iniziative di questo si ripeteranno e cresceranno nel tempo».