Nell’ambito del progetto “PGS Lombardia – Sport Inclusivi”, domenica 26 ottobre 2025 a Legnano prende il via un corso di formazione gratuito dedicato al Sitting Volley, la disciplina paralimpica che unisce persone con e senza disabilità in un’unica squadra, valorizzando i principi di inclusione, collaborazione e sport per tutti.
Tre date importanti per conoscere il sitting volley
L’obiettivo del corso è fornire competenze tecniche e metodologiche a educatori, allenatori, insegnanti di educazione fisica e operatori sportivi che desiderano scoprire le potenzialità del Sitting Volley come strumento educativo e inclusivo.
Attraverso lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti impareranno le regole di gioco, le modalità di allenamento e le strategie per favorire la partecipazione di atleti con differenti abilità.
L’iniziativa, promossa da PGS Lombardia in collaborazione con le società affiliate e con il supporto di tecnici qualificati, rappresenta un passo concreto verso una cultura sportiva più accessibile e partecipata, in linea con i valori del progetto Sport Inclusivi.
Informazioni e date degli incontri
“Il Sitting Volley è una forma di sport che abbatte le barriere e moltiplica le opportunità di incontro. Formare persone capaci di proporlo significa rendere lo sport davvero per tutti.” Lucio Crotti – Presidente Asd Vomien SS Martiri Legnano
Informazioni: Segreteria 3520822768
Sede degli incontri
Palestra Scuole Primarie Rodari – Via dei Salici 8, Legnano
Programma
• 26 ottobre 2025 | 9.30 – 13.00
Storia, regole e metodologie didattiche
• 9 novembre 2025 | 9.30 – 13.00
I fondamentali del gioco
• 16 novembre 2025 | 9.30 – 13.00
Preparazione fisica e sistemi di gioco