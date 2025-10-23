L’obiettivo del corso è fornire competenze tecniche e metodologiche a educatori, allenatori, insegnanti di educazione fisica e operatori sportivi che desiderano scoprire le potenzialità del Sitting Volley

Nell’ambito del progetto “PGS Lombardia – Sport Inclusivi”, domenica 26 ottobre 2025 a Legnano prende il via un corso di formazione gratuito dedicato al Sitting Volley, la disciplina paralimpica che unisce persone con e senza disabilità in un’unica squadra, valorizzando i principi di inclusione, collaborazione e sport per tutti.

Tre date importanti per conoscere il sitting volley

L’obiettivo del corso è fornire competenze tecniche e metodologiche a educatori, allenatori, insegnanti di educazione fisica e operatori sportivi che desiderano scoprire le potenzialità del Sitting Volley come strumento educativo e inclusivo.

Attraverso lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti impareranno le regole di gioco, le modalità di allenamento e le strategie per favorire la partecipazione di atleti con differenti abilità.

L’iniziativa, promossa da PGS Lombardia in collaborazione con le società affiliate e con il supporto di tecnici qualificati, rappresenta un passo concreto verso una cultura sportiva più accessibile e partecipata, in linea con i valori del progetto Sport Inclusivi.

Informazioni e date degli incontri

“Il Sitting Volley è una forma di sport che abbatte le barriere e moltiplica le opportunità di incontro. Formare persone capaci di proporlo significa rendere lo sport davvero per tutti.” Lucio Crotti – Presidente Asd Vomien SS Martiri Legnano

Informazioni: Segreteria 3520822768

Sede degli incontri

Palestra Scuole Primarie Rodari – Via dei Salici 8, Legnano

Programma

• 26 ottobre 2025 | 9.30 – 13.00

Storia, regole e metodologie didattiche

• 9 novembre 2025 | 9.30 – 13.00

I fondamentali del gioco

• 16 novembre 2025 | 9.30 – 13.00

Preparazione fisica e sistemi di gioco