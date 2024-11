Infortunio questa mattina, 7 novembre 2024, per il giocatore del Milan Alvaro Morata: è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Legnano.

Trauma cranico per Alvaro Morata: ricoverato in ospedale a Legnano

Infortunio durante l'allenamento mattutino per il bomber rossonero Alvaro Morata che si è scontrato con il compagno Pavlovic. L'attaccante è stato trasportato all'ospedale di Legnano per effettuare una risonanza magnetica: l'esame ha dato esito negativo, ma il calciatore spagnolo dovrà rimanere a riposo e resterà una notte in osservazione in ospedale.

A rischio a questo punto la trasferta del Milan a Cagliari per l'attaccante, che recentemente era stato al centro di uno scontro via social con il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini.