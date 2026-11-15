Trasporto pubblico: «Piccoli ma importanti passi avanti per i nostri pendolari e studenti»

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Prime luci in fondo al tunnel del complicato sistema del trasporto pubblico locale . L’assessore ai Trasporti del Comune di Vermezzo con Zelo Irene Murgia raccoglie i primi frutti di un percorso iniziato più di due anni fa con le proposte di miglioramento per il Tpl, trasporto pubblico locale.

Le novità

«Sapendo che non sarebbe stato possibile ottenere corse aggiuntive (per mancanza di fondi dell’Agenzia dei Trasporti e in attesa del nuovo affidamento dei servizi previsto entro la fine del 2027), insieme con gli altri comuni lungo la SP30, tra cui Gudo Visconti e Risate, abbiamo concentrato gli sforzi sull’ottimizzazione dei percorsi e degli orari esistenti. L’obiettivo primario: migliorare le coincidenze con la stazione FS di Albairate-Vermezzo e i collegamenti con gli istituti scolastici di Corsico» spiega l’assessore.

Ecco le novità operative nel dettaglio già adottata da questa settimana: Linea Z553 (Corsa 104)

La corsa che transita sulla SP30 a Vermezzo alle 6:53 arriverà in stazione ad Albairate alle 6:57, garantendo ai ragazzi la coincidenza con i treni delle 7.06 e 7.16 diretti a Milano; Linea Z555 (Corsa 123) La corsa transiterà in stazione ad Albairate alle 15.15, fornendo un collegamento utile a studenti e lavoratori in rientro da Milano e la Linea Z560 (Corsa 102 – Scuole di Corsico). La corsa pomeridiana viene anticipata alle 14.40 (dopo lo spostamento alle 15.10 dello scorso anno). In questo modo andiamo incontro alle esigenze della maggioranza degli studenti che termina le lezioni alle 14.

Il nodo della stazione

«Un risultato importante quello di fare passare le linee in stazione e quella per Corsico dove molti nostri ragazzi scelgono per le ottime scuole che offre il Comune. Il mio obiettivo era quello di raccogliere le istanze degli utenti del trasporto pubblico ed in particolare degli studenti che non usano l’auto ma che sono vincolati a Bus e treni. Queste modifiche sono strutturali alle esigenze dei ragazzi che vanno e tornano da scuola. A piccoli passi per ottenere risultati che non risolveranno a pieno i disagi, ma li riducono. Un sentito ringraziamento va all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e alla società Stav per il dialogo e la disponibilità nel recepire le necessità concrete del nostro territorio. Continueremo a monitorare il servizio per garantire un trasporto sempre più vicino alle esigenze di tutti» conclude Murgia, che ha studiato profondamente la rete di collegamenti con orari e itinerari per suggerire queste modifiche.

Si tratta di interventi pensati per dare un riscontro immediato ai pendolari e alle famiglie, in attesa dell’avvio del nuovo programma di bacino previsto tra un anno.