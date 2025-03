Trasporto pubblico locale: sit-in a Noviglio di tredici Comuni

Dopo gli incontri dei mesi scorsi con Città metropolitana, Agenzia TPL, Società di autoservizi, Prefetto e Regione, i primi cittadini di Zibido San Giacomo, Vernate, Noviglio, Vermezzo con Zelo, Gudo Visconti, Casorate Primo, Casarile, Lacchiarella, Motta Visconti, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Rosate hanno deciso una manifestazione giovedì 13 marzo, dalle ore 7, alla fermata Star Mobility dopo la rotonda di Santa Corinna sulla SP 30 a Noviglio

Disagi insostenibili

Non si ferma la protesta dei sindaci del Sud Milano, da mesi impegnati a bussare a tutte le porte per trovare una soluzione concreta ed efficace allo scopo di superare i gravi disagi che ogni giorno studenti e pendolari sono costretti a subire per recarsi al lavoro e a scuola. Corse tagliate, pullman insufficienti, ritardi continui: la situazione del trasporto pubblico locale è intollerabile. E gli amministratori locali lo stanno ribadendo da molti mesi. Vista la mancanza di autisti, la soluzione non può essere la rimodulazione del servizio che comporterebbe di fatto un’ulteriore riduzione delle corse: questa infatti la proposta emersa durante l’ultimo incontro di giovedì 27 febbraio tra amministratori locali, Agenzia Tpl, Star Mobility, l’assessore regionale Franco Lucente e il consigliere delegato di Città Metropolitana Marco Griguolo sui disagi del trasporto pubblico locale. Una proposta inaccettabile per i Comuni e i pendolari.

Flash mob il 13 marzo

Proprio per questo, giovedì 13 marzo 2025 verso le ore 7 e fino alle ore 9, i sindaci dei Comuni di Zibido San Giacomo, Vernate, Noviglio, Vermezzo Con Zelo, Gudo Visconti, Casorate Primo, Casarile, Lacchiarella, Motta Visconti, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Rosate protesteranno con un flash mob a Noviglio, alla fermata di Star Mobility sul cavalcavia della provinciale SP 30, subito dopo la rotonda di Santa Corinna che porta in autostrada. Una manifestazione aperta a tutti i cittadini dei Comuni coinvolti. Il dialogo con le istituzioni è aperto da mesi, proprio perché ci si auspica un cambio di passo. In ottobre i primi cittadini dei Comuni hanno incontrato rappresentanti di Città metropolitana di Milano, Agenzia TPL e le Società di autoservizi. In seguito sono stati ricevuti dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia che è più volte intervenuto sul problema. A fine novembre sono stati ricevuti dall’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente. Alcuni Comuni, come Zibido San Giacomo e Vernate, hanno anche organizzato incontri aperti alla cittadinanza per spiegare il percorso intrapreso.

Il 25 febbraio un confronto fra sindaci per condividere i passi successivi da fare nell’affrontare una situazione diventata insostenibile. E nel pomeriggio del 27 febbraio un’ulteriore riunione. L’impegno delle amministrazioni comunali del territorio del Sud Milano è costante e i sindaci, esasperati dalla mancanza di risposte risolutive, faranno sentire la loro voce con una nuova manifestazione a Noviglio aperta a tutti i cittadini dei Comuni coinvolti.