I Comuni segnalano come l’attuale regime di proroghe contrattuali, ormai protratto da anni, stia producendo effetti negativi sulla qualità e sull’efficienza del servizio

Il Comune di Gaggiano, in qualità di capofila, insieme ai Sindaci dei Comuni del territorio del Magentino-Abbiatense appartenenti al Lotto 5 e in parte al Lotto 2 del servizio di trasporto pubblico locale, ha trasmesso una richiesta formale all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia per sollecitare un intervento urgente sul futuro del servizio.

Trasporto pubblico locale: Gaggiano e altri comuni chiedono efficienza

L’iniziativa nasce a seguito dell’incontro tra i Sindaci del territorio tenutosi il 25 febbraio 2026, nel corso del quale le amministrazioni hanno condiviso le numerose criticità che da tempo interessano il sistema del trasporto pubblico locale.

In particolare, i Comuni segnalano come l’attuale regime di proroghe contrattuali, ormai protratto da anni, stia producendo effetti negativi sulla qualità e sull’efficienza del servizio. Tale situazione, infatti, sta determinando una sostanziale paralisi degli investimenti necessari per il rinnovo tecnologico e strutturale del sistema, oltre a rendere più difficile il reperimento di nuovo personale, con conseguenti ripercussioni sulla regolarità delle corse.

Un ulteriore elemento di forte preoccupazione riguarda l’attuazione del Programma di Bacino 2025, che per il Lotto 5 prevede un incremento dei servizi pari al 56,8%, il più alto tra tutti i lotti. Tra gli interventi strategici attesi vi sono, ad esempio, la realizzazione della linea D1 Cisliano–Gaggiano FS e il potenziamento dei collegamenti con la stazione ferroviaria di Albairate, opere ritenute fondamentali per migliorare la mobilità dei cittadini del territorio.

Problemi che incidono sulla vita dei pendolari

I sindaci firmatari sottolineano come queste criticità incidano quotidianamente sulla vita di studenti, lavoratori e pendolari, che devono poter contare su un sistema di trasporto pubblico affidabile, efficiente e adeguato alle esigenze di un’area in costante sviluppo.

Per questo motivo, le amministrazioni comunali, con il Comune di Gaggiano nel ruolo di coordinamento, chiedono all’Agenzia TPL di definire tempi rapidi e certi per la pubblicazione della gara d’appalto per il nuovo affidamento del servizio e per l’individuazione di operatori solidi in grado di garantire standard qualitativi adeguati alle necessità del territorio.

Le amministrazioni coinvolte ribadiscono la propria disponibilità a collaborare con tutti gli enti competenti affinché si arrivi nel più breve tempo possibile a una soluzione concreta, capace di migliorare il servizio e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini.