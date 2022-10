Trasporto pubblico: le richieste del sindaco alle aziende

Più corse in orario scolastico per il trasporto pubblico a Bareggio e lo spostamento del capolinea della linea 433 Cascina Brughiera-Milano Bisceglie in via De Gasperi (lato Coop) consentendo così il raccordo con la linea Z620 Magenta-Molino Dorino.

Trasporto pubblico, le richieste del sindaco

Stamattina, 20 ottobre, il sindaco Linda Colombo ha inviato alcune richieste scritte a tutte le aziende di trasporto pubblico che servono il Comune di Bareggio, al Comune di Milano, all’assessore milanese alla Mobilità Arianna Censi e all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale.

“A seguito di un’analisi della situazione attuale, alla luce anche delle richieste di numerosi concittadini e dell’Associazione Genitori del Mattei di Rho, sono emerse alcune necessità relativamente al potenziamento del servizio – ha spiegato il sindaco -. Innanzitutto andrebbe fatto un ragionamento di più ampia scala per monitorare i flussi, in particolare quelli studenteschi. Inoltre, per quanto riguarda Bareggio, ho sottolineato l’incremento demografico alla Brughiera negli ultimi quindici anni. Ne è derivata una maggiore richiesta di servizi di trasporto pubblico che possano collegare il quartiere alla fermata della ex statale 11 o a Cornaredo”.

Da qui le richieste messe nero su bianco dal sindaco, tenuto conto anche delle ulteriori difficoltà che devono fronteggiare diversi cittadini per recarsi a Milano a seguito degli ultimi provvedimenti relativi all’Area B.