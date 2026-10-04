Trasporto pubblico, disagi e ritardi per gli studenti

Puntuali con la ripresa dell’anno scolastico sono tornati anche i cronici problemi legati al trasporto pubblico per gli studenti. Problemi che specie nelle prime settimane dell’anno scolastico, a volte mesi, si acuiscono in particolare su tratte già «note» come la 431 e la 433. Le due linee gestite da Atm sono tornate oggetto di forti lamentele da parte di studenti frequentanti gli istituti superiori rhodensi.

Trasporto pubblico locale

La linea collega Bareggio e Rho, fungendo da trasporto per gli studenti dei comuni dell’ex Statale 11 verso le scuole di Rho.

Come avvenuto in passato, anche questo settembre si sono riscontrati importanti disservizi segnalati in una missiva inviata dai cittadini all’agenzia per il trasporto pubblico locale di Città Metropolitana.

Ritardi frequenti e non comunicati tramite i canali ufficiali, corse soppresse senza preavviso, spesso direttamente alla fermata. Sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza, che rende difficile o impossibile salire a bordo. Mancata regolarità del servizio, con significative deviazioni rispetto agli orari programmati i disservizi segnalati.

Ritardi e corse saltate

«Questi problemi compromettono la qualità del servizio e generano notevoli difficoltà nell’organizzazione quotidiana degli spostamenti».

Alla lettera ha fatto poi eco quella dell’assessore ai Trasporti Dario Ceniti, coinvolgendo anche il Comune di Milano. «I disagi descritti stanno compromettendo il diritto allo studio dei nostri ragazzi e la serenità delle famiglie, oltre a minare la fiducia nel servizio di trasporto pubblico» scrive Ceniti, il quale ha richiesto colloquio con l’assessore regionale.

Lo scorso maggio l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbani e suburbani su gomma nel territorio della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Lodi. La gara si articola in quattro lotti territoriali, per un valore complessivo di 1.248.382.000 euro e una durata di affidamento di 7 anni a partire dal 2028.