Trasporto organi: un anno di attività

L’unità per il trasporto organi operativa presso L’Unione i Fontanili compie 1 anno. Esattamente nell'estate 2022 era stata presentata l’auto allestita e adibita a questo servizio al comando di Gaggiano . Dopo il corso di formazione degli agenti di Polizia locale, che aderiscono al progetto gratuitamente e al di fuori degli orari di servizio, c’era stato il battesimo con il primo trasporto.

30 missioni effettuate

Questo progetto realizzato grazie alle donazioni di privati e aziende che hanno permesso l’acquisto della Honda Civic adibita a tale servizio.

“E' trascorso un anno. E siamo ancora qui pronti a dare una mano a chi è in difficoltà. Pronti, nel nostro piccolo, a regalare una speranza- si legge nella nota pubblicata da Unione I Fontanili Grazie Giuliana, Anna, Laura, Simone, Massimo, Andrea, Davide, Francesco, Michele, Manuel e Maurizio . E grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato con il loro supporto ed incitamento”

Ora dopo dodici mesi i numeri cominciano a diventare importanti, la speranza date a molte persone in difficoltà a toccato varie città d’Italia, Bergamo, Genova, Udine e mote altre del centro e nord Italia.

“Principalmente noi trasporteremo organi con bassa deperibilità come reni, che negli appositi contenitori posso resistere fino a 24 ore. Ci comunicheranno il luogo di prelievo e quello di consegna. Il nostro compito è effettuare il servizio garantendo la sicurezza pubblica, quella dell’organo e degli agenti che operano con la macchina, che è stata immatricolata e assicurata – aveva spiegato Vice Comandante del Corpo, Maurizio Grottoli all’inaugurazione della vettura - Sono fiero di questo progetto e della disponibilità dei colleghi che offrono del loro tempo libero per salvare vite umane”.

Ad oggi sono 30 le missioni compite, 10 mila di chilometri percorso per raggiungere gli ospedali collegati dalle varie operazioni di trasporto organi, fondamentali per salvare la vita di pazienti che hanno bisogno di un trapianto per continuare a vivere.