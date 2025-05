Trasporto organi, approvato il rinnovo della convenzione per il servizio

Nell’ultimo Consiglio comunale di Robecco sul Naviglio si è discusso anche di uno dei fiori all’occhiello dell’Amministrazione, vale a dire il rinnovo della convenzione con il Comune di Boffalora per il servizio di trasporto organi con utilizzo di personale e mezzi della Polizia Locale.

Un punto all’ordine del giorno che è passato indenne alla prova dell’Aula, ma che non ha mancato di suscitare qualche alzata di sopracciglio tra le fila delle opposizioni. In particolare è stato il consigliere Fabio Barenghi, del gruppo Coerenza, a porre l’accento sul capitolo delle spese, lamentando e chiedendo spiegazioni sul fatto che tutte siano a carico proprio del Comune di Robecco.

A fornire apposite delucidazioni è stato il sindaco Fortunata Barni:

«Noi siamo il comune capofila di questa convenzione e da sempre il comune capofila ha delle spese in più. L’obiettivo principale del piano era proprio quello di coinvolgere più comuni e di avere soprattutto maggiore disponibilità per quanto riguarda il personale, oltre al fatto di andare a sensibilizzare sul territorio un servizio di primaria necessità».

Il primo cittadino non ha comunque escluso che in futuro, alla luce anche dei risultati positivi raggiunti dalla convenzione, la ripartizione delle spese possa cambiare:

A sciogliere ogni ulteriore dubbio in merito ci ha pensato il neo comandante dei vigili Roberto Sarti:

«Per quanto riguarda i costi dobbiamo comunque considerare che Robecco aveva già in essere una convenzione con Areu. Per cui quelli che sono i requisiti e le richieste di Areu per poter svolgere il servizio erano già pendenti nei confronti della nostra Amministrazione, mentre Boffalora al momento non ha una convenzione diretta con Areu ma solo con il nostro Comune».