L’importante servizio di trasporto organi, che da anni la Polizia locale di Robecco sul Naviglio svolge con impegno e passione, è destinato a continuare anche nel 2025.

Trasporto degli organi e Polizia di Robecco: un sodalizio che continua

La nuova convenzione con Areu è in fase di rinnovo. Molte cose sono cambiate e si è reso necessario aggiornare i protocolli di sicurezza, particolarmente rigidi vista la delicatezza del servizio.

Il comandante della Polizia locale di Robecco sul Naviglio, Roberto Santi, ha spiegato che “sono stati introdotti nuovi contenitori per il trasporto organi, più ingombranti di quelli finora utilizzati. Abbiamo prima di tutto verificato che il nostro mezzo li potesse trasportare, svolgendo delle prove pratiche. L’auto che abbiamo in dotazione ha spazio a sufficienza per il trasporto e quindi questo primo ostacolo è già stato superato”.

Le parole del comandante Santi

“Inoltre – aggiunge il comandante Santi – verremo dotati di nuovi telefoni cellulari, con mail in sola ricezione. Si tratta di apparecchi che consentono di ricevere indicazioni in tempo reale sul trasporto e anche di essere monitorati durante i viaggi. Il servizio sarà svolto da tre agenti e dall’ex agente, ora in pensione, Mauro Pigazzi, nel ruolo di esperto e consulente esterno”.

Il servizio trasporto organi nel suo complesso, compreso quindi quello svolto da Robecco sul Naviglio, nel 2024 “ha contributo alla cura di oltre 4.500 pazienti”. Lo hanno riconosciuto Regione Lombardia e la Rete Nazionale Trapianti, che nei giorni scorsi hanno insignito la Polizia locale di un attestato di riconoscenza