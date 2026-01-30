Trasporti: disservizi su alcune linee Stav

Trasporto pubblico sotto i riflettori. Una situazione di disagio che da anni condiziona la mobilità dei cittadini di Vermezzo con Zelo e tutto il territorio. Sotto la lente i disservizi delle linee Stav Z555 E Z560.

Disagi per gli studenti

“Dalla scorsa settimana abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti i gravi disagi sulle linee STAV Z555 e Z560, utilizzate in particolare dai nostri studenti – si legge in una nota del Comune di Vermezzo – Il nostro assessore ai Trasporti Irene Murgia è in contatto quotidiano con l’azienda STAV e con l’Agenzia dei Trasporti. Monitora personalmente le fermate con regolarità, basandosi sulle segnalazioni ricevute dai genitori e dagli studenti tramite: l’app “Vermezzo Con Zelo Smart” e l a propria mail istituzionale”.

Murgia è da anni impegnata nell’annosa questione, quella di trovare soluzioni e proposte per migliorare il servizio pubblico che collega i Comuni del territorio, tentare di limitare i disagi che colpiscono pendolari e studenti.

“Le cause del problema, i disagi sono dovuti principalmente alla cronica carenza di autisti. Per sopperire a questa mancanza, le aziende stanno procedendo con l’assunzione di personale dall’estero attraverso lo strumento del “Decreto Flussi” – prosegue – Le prospettive di risoluzione; siamo attualmente in una fase di turnover del personale. L’azienda STAV ha confermato di aver già firmato i nuovi contratti di lavoro e ci ha garantito che la carenza di personale si risolverà entro l’inizio di febbraio”.

Interventi specifici e novità

Linea Z560 (ore 7:07 – fermata Zelo su SP30): l’assessore Murgia ha chiesto particolare attenzione per questa corsa in direzione Milano-Bisceglie, fondamentale per chi studia a Corsico.

Linea Z553 (ore 8:12 – su SP30): confermata l’aggiunta delle fermate di via Einstein e via Stignani ad Abbiategrasso. Questo permetterà agli studenti che entrano alla seconda ora di arrivare puntuali a scuola.