Tragedia all’ospedale di Abbiategrasso

Un gesto volontario sarebbe alle base della morte di un uomo, un italiano, classe 1978 , che questa mattina, mercoledì 14 gennaio 2026, è morto all’interno dei cortili dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso dopo essersi lanciato da una finestra della struttura sanitaria.

Era ricoverato in ospedale

Da quando abbiamo appreso, il 47enne, era un degente, ricoverato al terzo piano nel reparto sub acuti, quando alle 7.30 circa di questa mattina si sarebbe lanciato nel vuoto da una finestra, finendo sul cemento del cortile dopo un volo di parecchi metri. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il punto dove è avvenuto il tragico fatto è quello lato Punto di primo intervento dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso .

Sul posto sono giunti i Carabinieri, soccorritori e il magistrato, quest’ultimo, dopo avere visionato la scena dell’incidente ha autorizzato lo spostamento della salma all’ospedale di Legnano per l’autopsia. I rilievi effettuati e le testimonianze raccolte del personale presente in quel momento in reparto, permetteranno agli inquirenti di far luce sull’esatta dinamica dei fatti e valutare la sicurezza della struttura.

Il cordoglio di Asst Ovest Milanese