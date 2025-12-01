Tra Navigli e Ticino , percorsi di autenticità: si chiude l’edizione 2025

Un anno intenso, un territorio in movimento, una comunità che ha saputo accogliere e raccontarsi. Con AbbiateGusto, storico appuntamento enogastronomico di Abbiategrasso e ultimo evento del palinsesto annuale, si conclude ufficialmente l’edizione 2025 di Tra Navigli e Ticino – Percorsi di Autenticità, il progetto di valorizzazione turistica e culturale che ha unito 12 Comuni in un percorso condiviso di promozione del territorio.

Natura, cultura , tradizione e tanto altro

Dal Festival di Primavera, passando per il Festival d’Estate, fino al recente Festival d’Autunno, il palinsesto ha offerto per tutto il 2025 un’esperienza diffusa fatta di natura, cultura, borghi storici, tradizioni, enogastronomia e attività all’aria aperta. Un anno scandito da eventi, tour, spettacoli e iniziative pensate per raccontare la bellezza autentica dei paesaggi attraversati dai Navigli, dalle risaie e dal fiume Ticino.

Un risultato importante, testimoniato dalla partecipazione di migliaia di visitatori: famiglie, cicloturisti, appassionati di natura e cultura che hanno animato i 12 Comuni coinvolti – Abbiategrasso, Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo – consolidando una rete territoriale sempre più riconoscibile e attrattiva.

Un territorio attrattivo

«La conclusione dell’edizione 2025 rappresenta per noi un traguardo ma anche un nuovo punto di partenza – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Abbiategrasso Beatrice Poggi, capofila del progetto – La risposta del pubblico conferma che la nostra identità territoriale, fatta di paesaggi autentici, comunità ospitali e tradizioni vive, ha una forte capacità attrattiva. Abbiategusto chiude un anno straordinario in cui abbiamo lavorato insieme per costruire un’offerta condivisa e di qualità».

Aggiungono i coordinatori del progetto, Lorenzo Sazzini ed Elisabetta Nava:

«La rete Tra Navigli e Ticino ha dimostrato come un approccio corale, sostenuto dal bando Lombardia Style, possa generare valore per l’intero territorio. Il successo del 2025 ci incoraggia a proseguire con ancora più forza».

Il viaggio tra Navigli e Ticino continua. Il 2026 è già in cammino: ai Comuni fondatori si uniranno infatti Binasco e Cuggiono