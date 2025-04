"Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità" premiato dal bando Lombardia Style

Il Comune di Abbiategrasso, in qualità di capofila, insieme ai Comuni di Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano Sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo, è stato premiato dal bando Lombardia Style, per il progetto “Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità”.

Questo importante riconoscimento, che sosterrà lo sviluppo e la promozione di palinsesti di eventi volti ad aumentare l'attrattività turistica della zona, vuole valorizzare l'immagine della destinazione Lombardia.

Caratteristiche del bando

Il bando Lombardia Style è un'iniziativa dell'assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia nata con l'obiettivo di promuovere il territorio lombardo attraverso partenariati tra Comuni e incentivare la creazione di eventi e attività in grado di attrarre turisti, anche in periodi dell'anno meno frequentati con il chiaro intento di destagionalizzare i flussi turistici, incrementando la presenza di visitatori durante tutto l’arco dell’anno. Il progetto, sviluppato dall’Info Point del Comune di Abbiategrasso in collaborazione con alcuni dei Comuni aderenti a "Tra Navigli e Ticino" di cui il Comune di Abbiategrasso è appunto capofila, contempla un palinsesto di eventi volti a valorizzare le bellezze paesaggistiche, culturali e storiche della zona, in modo da creare interesse anche al di fuori delle tradizionali stagioni turistiche, promuovendo eventi durante tutto l’anno. In questo modo, si mira a garantire una presenza costante di visitatori, funzionali allo sviluppo economico del territorio.

Eventi e iniziative

Il palinsesto di "Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità" include quindi una vasta gamma di eventi e iniziative, che hanno come filo conduttore l’enogastronomia, per il quale è stata anche riconosciuta una premialità al capofila. Gli eventi spaziano da manifestazioni culturali a manifestazioni sportive, da percorsi naturalistici a notti bianche estive. Ogni evento sarà pensato per mettere in luce le peculiarità del territorio, attirando un pubblico variegato e internazionale. Questo implica una strategia di promozione integrata che utilizzi vari canali, dai social media ai siti web, dalla stampa agli eventi in loco. L'obiettivo è quello di creare un'immagine coerente e attraente della destinazione, che possa raggiungere e coinvolgere un ampio numero di potenziali turisti.

“La collaborazione tra i Comuni coinvolti rappresenta un altro punto di forza del progetto. – commenta l’assessore al Turismo Beatrice Poggi in qualità di rappresentante del Comune capofila – Lavorare insieme permette di mettere in comune risorse, competenze e idee, creando sinergie che possono amplificare l'efficacia delle iniziative. Il bando Lombardia Style favorisce proprio questo tipo di partenariato, riconoscendo che l'unione fa la forza. Grazie al sostegno del bando Lombardia Style, il progetto "Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità" potrà svilupparsi e crescere, attirando sempre più visitatori e contribuendo alla valorizzazione del territorio lombardo. L’importo complessivo che ci verrà riconosciuto è di 118 mila euro, importo che verrà suddiviso tra i 12 Comuni che hanno aderito al bando, ma l’intero valore del Bando cofinanziato dai comuni aderenti ammonta a 166.633,34 euro che produrrà un indotto notevole per il nostro territorio”

Ecco gli eventi finanziati attraverso il bando:

Percorsi di autenticità: eventi di Primavera, eventi d’estate ed eventi di autunno.

Eventi di Primavera

- La Festa del Perdono a Corbetta 24- 27 aprile

- Musica Sacra a Palazzo ad Ozzero 11, 18 e 25 maggio

- FESTIVAL DI PRIMAVERA 23 - 25 maggio

Festa del Riso a Zibido san Giacomo

Cusago Wine Day

Festa patronale di San Zenone e Santa Giuliana

- Corteggiando, Albairate 31 maggio

Eventi di Estate

- La Notte Romantica dei Borghi, Cassinetta di Lugagnano 21 giugno

- Notte Bianca a Gaggiano 28 giugno

- Notti Bianche a Trezzano sul Naviglio 5 e 11 luglio

- Grande Sagra di Ozzero 5-8 settembre

- Settembre Bernatese a Bernate Ticino 13-14 settembre

Eventi di Autunno

- ViviZibido a Zibido San Giacomo 27-28 settembre

- FESTIVAL D’AUTUNNO Tra Navigli e Ticino - Due weekend alla scoperta della magnifica campagna attraversata dai Navigli e dal Ticino, a pochi chilometri da Milano per scoprire il territorio, vivendone paesaggio, cultura, tradizioni. 4 - 5 e 11 - 12 ottobre

- Assapora l’eccellenza Femminile a Castano Primo 6 - 13 - 20 -27 novembre

- Abbiategusto ad Abbiategrasso 28 -30 novembre

Tra le proposte spicca la novità assoluta del Festival tra Navigli e Ticino con un’anteprima in primavera e un doppio appuntamento in autunno si articolerà con 3 weekend organizzati con itinerari turistici che permettono di scoprire il territorio grazie a guide e accompagnatori di cammini/ciclovie che accompagneranno i visitatori lungo un percorso che attraversa più Comuni e permette di vivere esperienze e partecipare ad iniziative ed eventi.