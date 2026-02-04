Porterà la Fiamma olimpica per le vie di Legnano: tra i 10.001 tedofori della staffetta, che ha unito le regioni italiane, ci sarà anche una delle atlete della società sportiva desiana di pattinaggio su ghiaccio, la Skate on Ice.

Tra i tedofori a Legnano anche la 15enne Elisa Zillo

Un’esperienza unica per Elisa Zilio, 15 anni, di Cesano Maderno, studentessa al Majorana di Desio, dove frequenta il secondo anno del Liceo delle Scienze applicate. Pratica il pattinaggio su ghiaccio da quando ha sei anni. Il 2026 per lei segna il decimo anno da quando ha iniziato a dedicarsi a questo sport, un anniversario che sarà incoronato dalla bella esperienza che la vedrà protagonista portando la fiaccola alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Elisa Zilio correrà a Legnano nella giornata di mercoledì, 4 febbraio, La cesanese, come spiega, ha partecipato molti anni alle competizioni del circuito Libertas e da quest’anno gareggia nel circuito Fisg.

Con la fiamma olimpica dovrà percorrere duecento o trecento metri. Alla vigilia dell’appuntamento che la vedrà protagonista sulle strade di Legnano, Elisa Zilio è emozionatissima. «Da quello che ci è stato spiegato – specifica – ci sarà un punto di ritrovo a Busto Arsizio. Dopo aver ricevuto l’uniforme e sbrigate le varie pratiche, con un pulmino porteranno me e gli altri tedofori nel punto predisposto» e da lì, quando toccherà a lei, riceverà la Fiamma olimpica con cui percorrerà il tratto che le è stato assegnato. A seguirla ci saranno i suoi genitori, e gli amici faranno il tifo per lei. «Vivrò al massimo questo momento e sarà per me una grande gioia».