Tra educazione civica e sicurezza stradale: a Castano debutta il progetto “On the road”

I giovani saranno impegnati in attività con il Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate, con AREU e con i Vigili del Fuoco

Prende il via anche a Castano Primo la prima edizione “diffusa” di ragazzi On The Road, format socio educativo che porterà circa 80 giovani over 16 anni, opportunamente formati e selezionati dall’équipe educativa dell’associazione Ragazzi On the Road APS, ad assistere in prima persona al funzionamento della macchina della sicurezza e del soccorso pubblico.

Le attività si svolgeranno in simultanea in diversi territori e contesti operativi

Proprio come i concomitanti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che per la prima volta si dispiegheranno contemporaneamente presso diverse città e valli, anche le attività di On the Road si svilupperanno in simultanea in diversi territori e contesti operativi.

I Comuni aderenti

Ai Comuni aderenti di Castano Primo, Bresso, Abbiategrasso, Trezzo sull’Adda, Sovico, Albino -dove i ragazzi seguiranno l’operato delle Polizie Locali e per quanto riguarda il Castanese i ragazzi saranno impegnati in attività con il Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate, con AREU e con i Vigili del Fuoco.

Il ruolo del Comune di Castano Primo

L’Amministrazione Comunale nelle persone del sindaco Roberto Colombo e dell’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile Carlo Iannantuono, hanno fortemente voluto questa iniziativa che permetterà di dare ai giovani, delle opportunità uniche a contatto con realtà istituzionali e professionali molto particolari quali sono quelle degli Enti deputati alla sicurezza cittadina ed alla gestione del primo soccorso e delle emergenze.

I ragazzi saranno affiancati sul territorio da ufficiali e agenti del comando di Piazza Mazzini

I ragazzi verranno affiancati sul territorio di competenza del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate da ufficiali ed agenti del Comando di piazza Mazzini nonché dai tutor stessi dell’Associazione Ragazzi On the Road che li seguiranno durante le attività istituzionali della polizia locale. Saranno cinque i giovani aderenti, che verranno schierati sugli scenari d’intervento in reali turni operativi con gli agenti, quali osservatori privilegiati della realtà che educa, nel rispetto della privacy ed in sicurezza, dopo una debita formazione che si terrà con un incontro fissato per domani 13 febbraio in Villa Rusconi a Castano Primo. Obiettivo è anche mostrare ai giovani come prevenire gli incidenti e scuotere nelle coscienze un senso civico che può essere poi trasmesso agli altri ragazzi anche non aderenti al progetto.

Il contributo al Comune di Milano

Si aggiunge il territorio di Milano con attività coordinate da AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza nelle centrali di risposta del Numero d’emergenza Unico Europeo 112 e della SOREU Metropolitana, oltre all’affiancamento delle associazioni di soccorso del territorio (Azzurra Soccorso di Cuggiono, Croce Azzurra di Abbiategrasso, Croce Azzurra di Trezzo sull’Adda, Seregno Soccorso). Sempre a Milano, durante i Giochi, diversi partecipanti saranno operativi all’interno del pronto soccorso e dei reparti di terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Il rilievo nazionale della progettazione

Le attività esperienziali sono regolate da uno specifico protocollo d’intesa siglato ad agosto 2025. È dello scorso 1 febbraio, invece, la sottoscrizione della Dichiarazione congiunta sulla Sicurezza Stradale, firmata dalle Nazioni Unite (rappresentate da Jean Todt – Inviato Speciale del Segretario Generale per la Sicurezza Stradale) insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ministro Salvini), al Ministero per lo Sport (Ministro Abodi), al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Presidente Buonfiglio), al Comitato Italiano Paralimpico (Presidente De Sanctis) e a Fondazione Milano Cortina 2026 (Presidente Malagò). Un documento dall’alto valore istituzionale che investe On the Road quale progetto riconosciuto e promosso all’interno della legacy olimpica, e che segue il Protocollo di sperimentazione nazionale sottoscritto a ottobre 2025 con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le dichiarazioni del Presidente di Ragazzi On the Road