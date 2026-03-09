Torneo di Padel benefico: raccolti 500 euro

“È stato un successo insperato che ci conferma nella bontà della scelta del club di coniugare lo sport alla divulgazione delle realtà del territorio che fungono da presidio contro la violenza sulle donne”. Con queste parole Martina Forti, presidente del Rotary Club Morimondo Abbazia, commenta i risultati del Torneo di Padel svoltosi nell’ultimo weekend al Boschetto Village di Abbiategrasso.

Per sensibilizzare

Con ventiquattro giocatori partecipanti l’iniziativa, realizzata in forma sperimentale, si è rivelata una novità interessante e apprezzata nel panorama sportivo e non solo. Il Torneo di Padel benefico per Telefono Donna ha consentito di raccogliere 500 euro, al netto delle spese. Di questi 240 euro sono stati raccolti attraverso la Cena Benefica per sole donne che si è svolta giovedì 5 marzo 2026, cui ha partecipato anche il consigliere di Regione Lombardia Silvia Scurati, molto sensibile al tema. Una realtà, purtroppo, in costante crescita, quella di Telefono Donna, che nei numeri dimostra la sua importanza nell’arginare il fenomeno della violenza sulle donne. Telefono Donna, che ha sede a Magenta, ad Abbiategrasso prende il nome di “Sportello Antenna”.

I dati

Nel 2025 il numero totale di accessi al Centro Antiviolenza di Magenta e allo Sportello Antenna di Abbiategrasso è stato pari a 191, con 141 prese in carico (42 ad Abbiategrasso e 99 a Magenta). In netto aumento, quindi, rispetto agli anni passati, rispetto ai quali sono ancora attive 27 prese in carico ad Abbiategrasso e 36 a Magenta. I collocamenti in Casa Rifugio a indirizzo segreto nel 2025 sono stati in tutto 7. Le donne con accesso tramite Pronto Soccorso sono state 35. I Servizi erogati sono stati: 141 colloqui di accoglienza, 401 incontri operativi, 490 colloqui di supporto psicologico, 999 monitoraggi, 162 consulenze legali, 34 consulenze lavorative e 1400 contatti con le Forze dell’Ordine e altri servizi del territorio. La maggior parte delle donne risultano italiane, occupate, appartenenti alla fascia di età 31-40 e 41-50, con diploma di scuola secondaria di II grado. Connazionali gli autori degli atti di violenza nei loro confronti.