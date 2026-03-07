Torneo di padel benefico al Boschetto Village per Telefono Donna

Giocare a padel per contribuire a tutelare le donne abusate o a rischio di abuso. È quello che nel weekend succederà ad Abbiategrasso, col Torneo di padel benefico per Telefono Donna, organizzato dal Rotary Club Morimondo Abbazia in partnership con Boschetto Village di via Roggia Boschetto. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Martina Forti, ha trovato terreno fertile nel presidente Maurizio Massari, che entusiasta ha messo a disposizione gratuitamente le strutture del suo Boschetto per una buona causa: raccogliere fondi per il Centro antiviolenza di Telefono Donna.

Torneo di padel benefico per aiutare le donne in condizioni di disagio

Telefono Donna è una realtà che da ventotto anni offre aiuto e servizi a tutte le donne che si rivolgono al centro per una situazione di disagio. Sostiene le donne nell’individuare la natura del loro malessere e insieme a loro delinea percorsi di fuoriuscita da situazioni di violenza fisica, psicologica ed economica. Le operatrici di Telefono Donna, che per il comprensorio Ticino Olona, in cui rientra appunto Abbiategrasso e il suo territorio, ha sede a Magenta, sono al servizio delle donne che vivono una condizione di disagio; grazie alla loro esperienza, le operatrici individuano il tipo di intervento adatto alla donna che si rivolge al centro.

Il supporto e l’aiuto è interamente gratuito; chi lo raggiunge può sentirsi libera di esprimere ogni suo sentimento perché chi l’accoglie non ha preconcetto alcuno. L’ascolto empatico e non giudicante ha la funzione di dare vita a uno spazio in cui la donna si senta libera di narrare la propria storia.

Aspetti che saranno meglio chiariti dalle rappresentanti proprio di Telefono Donna, sabato, durante la prima giornata del torneo, nella pausa tra mattina e pomeriggio. Il torneo, che si articola nelle tre classiche categorie, si svolge su due giorni e si conclude proprio il giorno convenzionalmente dedicato alla Festa delle Donne, domenica, l’8 Marzo.

L’intero incasso del torneo sarà devoluto a Telefono Donna

La presidente Forti spiega: