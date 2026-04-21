“Torneo della legalità”: uniti contro le mafie

Grande successo per il primo “Torneo della legalità” organizzato sabato pomeriggio, 18 aprile 2026, al Palazzetto dello sport di Cusago. Un torneo che ha visto partecipare diversi Comuni del territorio per promuovere i valori della legalità, del rispetto e della partecipazione.

NO alla mafia e SÌ alla legalità

Un evento in occasione della Primavera della Legalità, dove ha visto coinvolgi diversi Comune che fanno parte della Commissione intercomunale antimafia e tutela ambientale del Sud-ovest milanese (attiva dal 2021) . Una giornata di sport e valori, in cui tutti insieme hanno detto i NO alla mafia e SÌ alla legalità.

Soddisfatto del risultato ottenuto il sindaco padrone di casa Gianmarco Reina (Cusago) con l’assessore Elisa Canclini.

“Il primo Torneo della legalità è stato un ulteriore passo verso coesione e spirito di squadra. La mafia non ha colore – sottolinea Reina – Al torneo hanno partecipato sei Comuni del sud ovest milanese che aderisco alla Commissione Intercomunale antimafia. Ringrazio tutti i sindaci , gli assessori e consiglieri delle varie Amministrazioni che hanno aderito e partecipato attivamente alla manifestazione”.

Un segnale forte che arriva dalle istituzioni per tracciare il pensiero chiaro che deve essere veicolati ai cittadini: no alla criminalità organizzata.

Le istituzioni fanno squadra

Proprio il sindaco di Cusago Gianmarco Reina è scendo in campo per dare un segnale forte:

“Le istituzioni quando fanno squadra posso essere più potenti e incisive di qualsiasi forma di illegalità – rimarca Reina – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo evento, in maniera particolare l’assessore Canclini e il consigliere comunale Valerio Corna, che attraverso lo sport, straordinaria palestra di valori, lealtà, regole, trasmettono un messaggio importante. Sono gli stessi ma potentissimi valori che dobbiamo difendere nelle istituzioni e nelle nostre comunità. Un grazie sentito anche a Rino Pruiti sindaco di Buccinasco che allarga il suo impegno sul fronte mafia anche in Città Metropolitana con deleghe all’antimafia e beni confiscati e al consigliere comunale Gianluca Vitali presidente della Commissione Antimafia di Corsico”.

Il primo torneo aquista ancora più valore attraverso le parole di Vitali:

“Se proseguiamo di questo passo il Torneo della legalità può entrare nella storia. Una rete coesa contro le illegalità . La mafia arretra dove trova unità, partecipazione e cultura”.