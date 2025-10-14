La sezione cittadina sarà presente in Galleria Cantoni a Legnano nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, tornano dal 13 al 19 ottobre le Giornate Nazionali UILDM 2025, l’evento di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e delle sue 65 Sezioni sul territorio nazionale per sensibilizzare sul diritto all’inclusione delle persone con malattie neuromuscolari.

Tornano le Giornate nazionali Uildm

La sezione cittadina sarà presente in Galleria Cantoni a Legnano nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre per richiamare l’attenzione su un’associazione che da quasi 65 anni lavora per i diritti delle persone con distrofia muscolare e delle loro famiglie.

Ad accompagnare la campagna l’immancabile latta UILDM, con all’interno una confezione da 220 gr di deliziosi biscotti.