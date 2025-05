Ritornano anche quest’anno le giornate della prevenzione organizzate dall’ASST Rhodense.

Tornano le giornate della prevenzione all'Asst Rhodense

Nei giorni 10, 17 e 24 maggio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 13.00, i professionisti dell’ASST saranno presenti nei seguenti Comuni:

10 maggio Comune di Arese, via Monviso

17 maggio Comune di Buccinasco, Cascina Fagnana

24 maggio Comune di Senago, Piazza Matteotti.

L’obiettivo delle giornate è quello di incontrare i cittadini, informarli e sensibilizzarli sul tema della prevenzione. Saranno appuntamenti dedicati a chi ha a cuore la propria salute, occasioni di incontro e di ascolto pensate anche per far conoscere i servizi socio sanitari erogati dall’ASST Rhodense, di cui i cittadini possono usufruire.

I servizi gratuiti offerti

Cogliendo l’occasione delle giornate dell’igiene delle mani e delle ostetriche (5 maggio) e dell’infermiere (12 maggio), nel corso delle giornate della prevenzione i cittadini avranno la possibilità di accedere ad alcuni servizi gratuiti quali la rilevazione del peso corporeo, della pressione arteriosa, della circonferenza vita e della saturimetria. I professionisti dell’ASST Rhodense parleranno di percorso nascita, alimentazione, attività fisica, dipendenze, prevenzione rischio cadute, corretto uso dei farmaci, igiene delle mani e salute mentale. Sarà l’occasione, per i cittadini, di avvicinarsi alle attività di screening e alle opportunità per promuovere la propria salute, tra i cui i Gruppi di Cammino, che verranno promossi durante le giornate, in collaborazione con ATS Milano. I professionisti che lavorano nelle case di Comunità saranno disponibili per illustrare ai cittadini i servizi offerti nelle strutture territoriali e per spiegare le varie modalità di accesso per la presa in carico del bisogno di salute.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, in un’ottica di sinergia tra attori che si occupano della presa in carico dei bisogni sociosanitari dei cittadini.