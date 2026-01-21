Sabato 24 gennaio 2026 AIRC sarà in migliaia di piazze per raccogliere fondi per la ricerca, con l’obiettivo di mettere a punto cure sempre più efficaci per tutti i tumori e studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione. Sarà presente a Legnano dalla mattina

in Piazza San Magno, alle Gallerie Cantoni e in via Mauro Venegoni (portici).

Tornano le Arance della salute a sostegno di Airc

Volontarie e volontari distribuiscono i prodotti solidali di AIRC: reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia IGP (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro).

Insieme ai prodotti sarà consegnata una pubblicazione speciale dedicata alle azioni quotidiane che ognuno può fare per aiutarsi a rimanere in salute, che include anche alcune ricette a base di arance.

L’importanza della prevenzione

Le Arance della Salute sono anche un simbolo che ci ricorda quanto sia importante adottare uno stile di vita sano. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che fino al 40% dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile attraverso comportamenti salutari, come non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea e aderire alle vaccinazioni e agli screening di diagnosi precoce raccomandati.