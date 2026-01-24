Tornano in piazza le Arance della Salute

Oggi, sabato 24 gennaio, i volontari di Airc saranno anche a Legnano: in piazza San Magno, alle Gallerie Cantoni e in via Mauro Venegoni (portici).

Oggi, sabato 24 gennaio, i volontari di Airc saranno in migliaia di piazze italiane con le Arance della Salute per raccogliere fondi per la ricerca, con l’obiettivo di mettere a punto cure sempre più efficaci per tutti i tumori e studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione.

Le Arance della Salute anche a Legnano

Come da tradizione, i banchetti per la vendita dei prodotti solidali di Airc (il principale ente privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia) – oltre alle reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), ci saranno anche vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro) – saranno allestiti anche a Legnano. Nella città del Carroccio i volontari saranno presenti sin dal mattino e fino a esaurimento scorte in piazza San Magno, alle Gallerie Cantoni e in via Mauro Venegoni (portici). Insieme ai prodotti sarà consegnata una pubblicazione speciale dedicata alle azioni quotidiane che ognuno può compiere per aiutarsi a rimanere in salute, che include anche alcune ricette a base di arance.

L’importanza di uno stile di vita sano

Le Arance della Salute sono anche un simbolo che ci ricorda quanto sia importante adottare uno stile di vita sano. Airc spiega:

“Numerosi studi hanno infatti dimostrato che fino al 40% dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile attraverso comportamenti salutari, come non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea e aderire alle vaccinazioni e agli screening di diagnosi precoce raccomandati”.

Nella foto di copertina: i volontari di Airc alle Gallerie Cantoni di Legnano nel gennaio 2025