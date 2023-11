Si avvicina il periodo natalizio e la città di Legnano si prepara ad accogliere l'atmosfera magica dei tradizionali Mercatini di Natale organizzati dalla Contrada Legnarello.

Tornano i tradizionali mercatini di Natale a Legnarello

L'evento, che avrà luogo sabato 2 e domenica 3 dicembre presso il Maniero in via Dante 21, sarà un'occasione unica per immergersi nello spirito delle feste in arrivo.

Le bancarelle saranno ricche di oggetti artigianali realizzati con maestria dalle Dame di Contrada. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire pensieri originali e unici, perfetti per essere impacchettati sotto l'albero di Natale.

Dal 3 dicembre arriva anche Babbo Natale

Il culmine della festa sarà domenica 3 dicembre alle ore 16, quando Babbo Natale farà il suo ingresso nel Maniero di Contrada. Giunto direttamente dal Polo Nord, Babbo Natale accoglierà calorosamente grandi e piccini, pronto ad ascoltare i loro desideri natalizi e a raccogliere le tradizionali letterine.

I Mercatini di Natale giallo-rossi saranno aperti sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, offrendo a tutti l'opportunità di scoprire la magia delle festività natalizie.

La Contrada Legnarello invita tutti i cittadini di Legnano e dei dintorni a partecipare a questo evento speciale e a condividere insieme l'inizio di una stagione festosa unica nel cuore della città.