Tornano i dolci pasquali della Croce Bianca: un gesto che sostiene il territorio

In vista della Pasqua, la sezione di Magenta della Croce Bianca Milano rinnova una tradizione che unisce bontà e solidarietà: tornano le uova di cioccolato (al latte o fondente) e le colombe artigianali a sostegno delle attività dell’associazione.

Tornano le uova di Pasqua e le colombe della Croce Bianca

Un’iniziativa benefica che permette a cittadini e famiglie di festeggiare con un prodotto di qualità e, allo stesso tempo, contribuire concretamente al lavoro quotidiano dei volontari sul territorio. La Croce Bianca Milano – Sezione di Magenta è un’associazione volontaria di pronto soccorso e assistenza pubblica, attiva da oltre trent’anni nel territorio. I volontari, supportati da personale qualificato e da ambulanze attrezzate, garantiscono servizi fondamentali come interventi di emergenza-urgenza in convenzione con il 118, trasporti sanitari assistiti per persone anziane, disabili o bisognose di accompagnamento a visite ed esami, assistenza sanitaria a eventi sportivi e manifestazioni pubbliche e formazione per cittadini, scuole e operatori su temi di primo soccorso e gestione delle emergenze.

Il sostegno dell’associazione dipende in larga parte dalla generosità della comunità: iniziative come la vendita dei dolci pasquali contribuiscono a mantenere i servizi attivi e a migliorare la qualità dell’assistenza offerta.

Il ricavato sarà interamente destinato alle attività dell’associazione

Per la Pasqua 2026 sarà possibile scegliere tra colombe artigianali e uova di cioccolato al latte o fondente. Entrambi i prodotti sono disponibili con un’oblazione minima di 12 euro. Il ricavato sarà interamente destinato a sostenere le attività quotidiane dell’associazione sul territorio.

Le prenotazioni sono aperte e possono essere fatte via whatsapp al numero 0297299043 (si consiglia di prenotare con anticipo per assicurarsi la disponibilità dei prodotti). Sarà possibile ritirare i dolci nella sede di via Trieste 62/64 a Magenta nei seguenti giorni: sabato 21 e domenica 22 marzo, sabato 28 e domenica 29 marzo e sabato 4 aprile. È inoltre prevista la consegna a domicilio gratuita nei comuni del Magentino nella mattinata di sabato 28 marzo. Sabato 21 marzo, dalle 14.30, la Croce Bianca allestirà un banchetto in piazza a Magenta dove sarà possibile acquistare i dolci direttamente.

“Un gesto che contribuisce a sostenere chi è al servizio dei cittadini”

L’associazione spiega:

“Scegliere i dolci pasquali della Croce Bianca Magenta significa trasformare un acquisto in un aiuto concreto per la comunità. Un gesto semplice, che contribuisce a sostenere chi ogni giorno è al servizio dei cittadini”.