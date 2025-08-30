CONTROLLI

Tornano i controlli gratuiti sui funghi

I cittadini potranno prenotare gratuitamente un appuntamento con gli esperti dell'Agenzia per far controllare i funghi freschi raccolti, destinati al consumo in proprio, e verificare che siano commestibili

Milano
Pubblicato:

Con l’alternanza di pioggia e sole, l’autunno è la stagione ideale per la crescita di funghi e per la loro raccolta, attività piacevole per il contatto con la natura e anche per il palato, ma non priva di rischi a causa della possibilità di confondere esemplari commestibili con altri tossici o addirittura mortali. Per questo da lunedì 1 settembre tornano in attività gli Ispettorati micologici di Ats Città Metropolitana di Milano.

Prenotazioni gratuite con gli esperti dell'Agenzia

I cittadini potranno prenotare gratuitamente un appuntamento con gli esperti dell'Agenzia per far controllare i funghi freschi raccolti, destinati al consumo in proprio, e verificare che siano commestibili.

L'elenco delle sedi sul sito di Ats

L'elenco delle sedi, le modalità di prenotazione e tutte le informazioni sul servizio sono presenti sul sito di ATS: https://www.ats-milano.it/notizie/tempo-funghi-0

