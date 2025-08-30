Tornano i controlli gratuiti sui funghi

CONTROLLI

I cittadini potranno prenotare gratuitamente un appuntamento con gli esperti dell'Agenzia per far controllare i funghi freschi raccolti, destinati al consumo in proprio, e verificare che siano commestibili

Con l’alternanza di pioggia e sole, l’autunno è la stagione ideale per la crescita di funghi e per la loro raccolta, attività piacevole per il contatto con la natura e anche per il palato, ma non priva di rischi a causa della possibilità di confondere esemplari commestibili con altri tossici o addirittura mortali. Per questo da lunedì 1 settembre tornano in attività gli Ispettorati micologici di Ats Città Metropolitana di Milano.

Prenotazioni gratuite con gli esperti dell'Agenzia

L'elenco delle sedi sul sito di Ats

L'elenco delle sedi, le modalità di prenotazione e tutte le informazioni sul servizio sono presenti sul sito di ATS: https://www.ats-milano.it/notizie/tempo-funghi-0