Tornano gli “Incontri letterari” di Iniziativa donna

Tutto pronto per la XXVIII Edizione di Incontri letterari 2024 promossi dall’associazione Iniziativa donna di Abbiategrasso.

Un ricco palinsesto di eventi, con cinque appuntamenti in programma per condividere Cultura, promuovere incontri e circondarsi di bellezza.

“La prima domenica di febbraio è il nostro compleanno e siamo a 29: Iniziativa Donna e L'Altra Libreria lavorano insieme per portare cultura in questo piccolo angolo di mondo. Ancora una volta festeggiamo insieme questa grande collaborazione con questi appuntamenti: le attese presentazioni letterarie. La vostra presenza e il vostro affetto preziosi ci sostengono e ci permettono di lasciare sempre aperta la porta delle emozioni, delle condivisioni attraverso i nostri percorsi collettivi. Ci vediamo presto, anzi prestissimo. Vi vogliamo bene” si legge in una nota dell’associazione.