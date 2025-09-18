Torna a Legnano Skill Shake – Metti in gioco le tue abilità, l’iniziativa organizzata da Albatros cooperativa sociale, con il patrocinio del Comune di Legnano, che il 20 settembre trasformerà il Parco Falcone Borsellino in un luogo di incontro, socialità e divertimento.

Torna “Skill shake”, per mettere in gioco le proprie abilità

L’evento rientra nelle azioni del Piano Locale GAP di ATS Città Metropolitana di Milano, dedicato alla prevenzione e al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, e intende proporre un’alternativa positiva e costruttiva, valorizzando il piacere di “mettersi in gioco” attraverso abilità, passioni e relazioni.

Dalle ore 16.00 alle 20.00, cittadini e famiglie potranno vivere un pomeriggio di attività gratuite e inclusive, con spazi dedicati a giochi tradizionali, sport, letture e creatività. Un’occasione per riscoprire il valore del gioco come esperienza sana, educativa e comunitaria.

Le iniziative in programma

In programma tante attività realizzate grazie alla partecipazione di diverse realtà del territorio:

LUDOBLÒ con giochi di legno e di abilità

EXTREME GAMES con skateboard

ASD Scacchi FAMIGLIA LEGNANESE con postazioni di scacchi

Laboratorio di arte e giocoleria per giocare con la creatività

Unità Mobile “Jump Around” – informazione e riduzione dei rischi

Ludoteca Altomilanese con giochi da tavolo e di società

Girolibri Legnano con proposte di bookcrossing

Biblioteca Civica di Legnano con letture per bambini