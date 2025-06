Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Robecco sul Naviglio: la Family Colour – Memorial Davide Noè, giunta alla sua nona edizione. L’iniziativa, una vivace color run aperta a tutte le età, si terrà lunedì 23 giugno 2025, con ritrovo alle ore 18 presso l’oratorio San Giovanni Bosco e partenza prevista per le ore 20.

Torna lunedì la Family color

Nata nel 2015 da un’idea di Andrea Noè, all’epoca consigliere delegato allo Sport, la manifestazione è oggi portata avanti con entusiasmo dal nipote Giovanni Noè, attuale vicesindaco e assessore allo Sport. «Sin dalla prima edizione – ricorda Giovanni Noè – il ricavato della corsa è sempre stato devoluto in beneficenza. Negli anni abbiamo acquistato defibrillatori per il Comune e per gli oratori, strumentazioni audio-video per le scuole, strumenti musicali per la banda cittadina. Lo scorso anno il contributo è stato destinato alla ristrutturazione del Cinema Agorà, e anche quest’anno l’obiettivo sarà lo stesso: ci auguriamo che la sala possa riaprire a settembre”.

Il percorso della corsa è stato leggermente modificato rispetto agli anni precedenti, in osservanza alle restrizioni sanitarie legate alla peste suina africana, che impediscono il passaggio su strade sterrate. Si correrà quindi interamente su asfalto: da Robecco si raggiungerà Casterno lungo la ciclopedonale, attraversando l’interno dell’oratorio di Casterno, per poi rientrare a Robecco. Le iscrizioni sono aperte dal 1° maggio e proseguiranno fino a esaurimento posti (1.000 disponibili). È possibile iscriversi: presso l’oratorio San Giovanni Bosco e i negozi di Robecco (Edicola del Ponte, Robecco Alimentari), oppure online compilando l’apposito modulo sui canali ufficiali della manifestazione. La quota di partecipazione è di 10 euro, con kit incluso (maglietta, occhiali e polvere colorata).

Come partecipare all'evento

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia, gli animatori e le associazioni locali. La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Per informazioni è possibile scrivere via WhatsApp al numero 348.3203363 oppure visitare i social network. Su Instagram: @familycolour; su Facebook: 9ª Family Colour – Memorial Davide Noè.