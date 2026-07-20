Torna l’appuntamento con la Pastasciutta antifascista

Sabato 25 luglio, alle 20, in anfiteatro in via Primo Maggio, a Casorezzo, si terrà l’appuntamento con la Pastasciutta antifascista.

Le origini di questa tradizione

L’evento conviviale è ispirato ai fatti del 25 luglio del 1943, quando a Campegine i fratelli Cervi, caricando su un carro una grande pentola piena di pastasciutta, distribuirono quest’ultima per le strade del paese per festeggiare la caduta di Mussolini e la fine del fascismo.

Oltre al cibo ci sarà anche la musica

Una pagina della storia, questa, che si tradurrà nella proposta di pasta al pomodoro e bevande e all’insegna dell’aggregazione. La serata sarà impreziosita dall’elemento musicale. Alle 21,30 è previsto, infatti, il concerto del gruppo musicale Animanti, cover band dei Nomadi. Le prenotazioni contattando Pino al numero 3389121741.