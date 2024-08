Torna la Vetrina dello sport rhodense

Sabato 7 settembre lo sport rhodense si mette in mostra grazie all'ormai tradizionale "Vetrina dello sport" promossa dal Comune di Rho.

Sport rhodense

Lo sport rhodense conta su decine di associazioni capaci di aggregare bambini, giovani, persone di ogni età; capaci di formarli nelle diverse discipline e di crescere atleti che si distinguono in manifestazioni di alto livello, come ha dimostrato di recente Laura Paris, tra le farfalle che hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Per farsi conoscere dalle nuove generazioni, ma non solo, le associazioni sportive di Rho propongono per sabato 7 settembre, dalle 10 alle 19, la tradizionale Vetrina dello Sport, che si svolgerà nel parcheggio di via Cornaggia all’angolo con corso Europa, uno dei Parcheggi Spugna risistemati di recente, nei pressi di Villa Burba. I lavori in corso in piazza Visconti hanno spinto a cercare una nuova location e l’area si dimostra attrattiva e funzionale: accanto ai gazebo delle diverse associazioni e discipline, verrà allestito un tatami per consentire alcune esibizioni.

Vetrina dello sport

La Vetrina dello Sport rimane un’occasione unica per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa della città: ai gazebo si potranno trovare indicazioni su corsi, orari, costi e si forniranno risposte a tutti i dubbi di ragazzi e genitori.

Nei prossimi giorni verrà emanata una ordinanza relativa al divieto di sosta nell’area dal mattino e fino alla fine della manifestazione. Ne sarà data notizia sul sito comunale. Si potrà sostare nel vicino parcheggio di via Pertini, lungo via Cornaggia, in via Aldo Moro. L’organizzazione dell’evento è a cura delle associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa, insieme con la Consulta Cittadina dello Sport e l’Assessorato allo Sport.

Un mondo pieno di ricchezza

