Torna la tradizionale festa autunnale con il Giada Oktoberfest.

Venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre un weekend di iniziative al Giada.

"Un weekend dedicato al divertimento e alla musica, con ottime birre, ma anche tanto buon cibo, sia italiano che internazionale. Un appuntamento dedicato alle famiglie e ai giovani, ma che mostra anche la sinergia tra varie realtà associative e l'Amministrazione nell'organizzazione delle iniziative per il territorio, un grande impegno logistico e di collaborazione messo in campo per continuare questa tradizione che ogni anno porta tante persone al Centro Giada per godersi le giornate all'aperto e accogliere la stagione autunnale con entusiasmo" – hanno dichiarato gli assessori Denise Scupola e Andrea Antolini, che hanno coordinato questa tre giorni di iniziative.

Intrattenimenti per i più piccoli, musica e spettacoli accompagneranno queste giornate all'aperto:

Birra bavarese direttamente da Monaco di Baviera; Street food con carni argentine, bombette pugliesi, arrosticini abruzzesi, porchetta, pesce fritto, rolls, dolci di varie tipologie e molto altro. Ma anche una grande zona giostre dedicata a grandi e piccini con mega giostra "navicella a 18 bracci ", tiro a segno, pungiball, bolle sull'acqua, tappeti elastici, ochette, gonfiabili ecc.

Il programma dettagliato è sul sito