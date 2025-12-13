Torna la raccolta di regali solidali “Donando con il cuore a Legnano”

Puntuale come ogni anno, con il mese di dicembre torna “Donando con il cuore a Legnano“, la raccolta di regali da destinare, attraverso le associazioni, a famiglie in difficoltà.

“Donando con il cuore a Legnano”: i regali solidali si raccolgono fino a lunedì 15 dicembre

L’iniziativa, promossa dall’associazione Ci aiutiamo odv con il patrocinio dell’Amministrazione comunale (che ne condivide le finalità e ha avuto modo di apprezzarne l’organizzazione) è ormai una tradizione per tanti legnanesi e non solo e lo scorso anno ha permesso di raccogliere 650 scatole con doni di diversa natura accompagnati da bigliettini affettuosi, depositate in diversi esercizi commerciali aderenti. Non è mancata inoltre la generosità di un benefattore anonimo che ha realizzato i desideri descritti nelle letterine recapitate a Ci aiutiamo.

Quest’anno 12 punti di raccolta e il coinvolgimento di gran parte degli istituti scolastici

Quest’anno “Donando con il cuore a Legnano” si ripete con 12 punti raccolta, il coinvolgimento di gran parte degli istituti scolastici cittadini (gli istituti comprensivi Manzoni e Via dei Salici, la scuola secondaria di primo grado Rita Levi Montalcini, le scuole paritarie dell’infanzia Santi Magi, Santissimo Redentore, Santa Teresa del Bambin Gesù), dell’Istituto Manzoni di Rescalda e della scuola Dante Alighieri di Rescaldina (che raccolgono al loto interno), delle associazioni della Casa del volontariato, del Wwf, delle associazioni Adra, di Asled, El Condor, Laboratorio di quartiere Mazzafame e Uildm. Saranno impegnate nella raccolta nel loro interno le aziende: Pomini Long Rolling Mills di Legnano, la Chemica Lab srl di Villa Cortese e S.C. Johnson Italy di Arese.

Come l’anno scorso parteciperà a “Donando col cuore” il Lions club Carroccio che contribuirà con una donazione; un socio Lions inoltre fornirà il locale che funge da magazzino per la raccolta dei doni.

Donare è facilissimo: ecco le indicazioni per confezionare la propria scatola di Natale

I volontari saranno impegnati nel ritiro scatole, smistamento ed eventuale confezionamento. Chi volesse donare non deve fare altro che prendere una scatola, anche delle scarpe, immaginare la persona a cui si vuole fare un dono (donna, uomo, bimbo, anziano, fragile…) e metterci dentro qualcosa di affettuoso e di caldo, possibilmente non usato e se usato in ottime condizioni (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, libro, crema, bagnoschiuma, profumo, una cosa golosa che non abbia scadenza o altro), qualcosa che ci piacerebbe donare e ricevere. E poi, perché no, un biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti. Poi scrivere sulla scatola a chi è dedicato il regalo e portarlo a uno dei seguenti punti di raccolta: ristorante Al Borgo Antico (via Ponzella 38), agenzia viaggi Il Viaggiosauro (via Zaroli 48), farmacie I tigli (via per Canegrate 12), dei Salici (via dei Salici,22), Borgo San Martino (via 29 Maggio 168), parrucchieri Barber Silvia (via Carlo Cattaneo 64), Marilena Molè (via Dante 16), E73Hair (via Roma 43/45), La Maison Acconciature (via Flora 45), Galleria del Libro (via Venegoni 55), erboristeria Quadrifoglio (via Melzi 75), carrozzeria Mary (via Bologna 2b). Fino a lunedì 15 dicembre in questi punti vendita saranno esposte ceste all’interno delle quali i clienti potranno lasciare i prodotti donati; sarà poi cura dei volontari assemblare altri doni di Natale.

Un ringraziamento particolare degli organizzatori per il loro sostegno a Dolce Legnano, che come ogni anno sponsorizza l’iniziativa donando prodotti da forno dolci e salati; OS-Ortodonzia Saporito di Legnano; e Asilo nido Tom&Jerry di Canegrate che farà da punto raccolta al suo interno.

Nella foto di copertina: alcuni dei regali raccolti nell’edizione 2023 dell’iniziativa