Torna la Notte Bianca a Cornaredo.

Notte bianca

Si svolgerà sabato 10 giugno. Negozi aperti, concerti, street food e banchetti in centro città. A promuoverla l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei progetti di sviluppo di iniziative finalizzate a vivacizzare la città ed al contempo contribuire ad arginare la crisi commerciale che il settore sta attraversando sia a livello nazionale che a livello locale.

Negozi e spettacoli

Le vie interessate saranno quelle del centro cornaredese, e in particolare via Garibaldi, via Ponti, piazza Libertà, via San Martino, via Roma, piazzetta Europa. Ci sarà l’apertura serale delle attività commerciali, un concerto in piazza Libertà, un evento di street food denominato «hop hop street food» sempre in piazza, con inizio delle varie attività alle 19 e conclusione a mezzanotte.

10 giugno

L’intenzione dell’Amministrazione è di concedere a tutte le attività commerciali aderenti alla manifestazione la facoltà di occupare la porzione di suolo pubblico antistante il proprio esercizio, fatto salvo il rispetto delle norme del Codice della Strada in materia di occupazione marciapiede e strade, con istallazione temporanea di banchetti fino ad un massimo di 5 metri quadri.