Torna la Mostra Concorso Vetrine di Abbiategrasso

L'appuntamento con la kermesse targata Confcommercio Abbiategrasso è fissato per il 17 ottobre

Sabato 17 ottobre è programmata la tradizionale Mostra Concorso Vetrine, ideata, promossa e organizzata da Confcommercio Abbiategrasso, in occasione della Fiera Agricola di Abbiategrasso. Due le categorie in gara: Alimentari e Non Alimentari.

La giuria tecnica, dalle ore 20.00, valuterà i lavori, che verranno poi riproposti fotograficamente in vari social e spazi online a partire da martedì 20 ottobre, offrendo la possibilità di esprimere le preferenze attraverso il “Mi Piace”.

Chiediamo, laddove fosse possibile, di proporre la vetrina già nel corso della giornata di sabato, in modo che il maggior numero di persone possa ammirarla, e di tenerla allestita i giorni successivi al concorso, permettendo, così, di essere apprezzata da un più ampio pubblico.

Il tema del concorso

Il tema suggerito e non obbligatorio, quest’anno, è “Il giro del mondo in vetrina…”

Invitiamo quindi i commercianti abbiatensi a tematizzare le vetrine seguendo il fil rouge suggerito, mettendo in scena l’estro creativo che li contraddistingue.

Sarà l’ennesima, e preziosa, opportunità per rimarcare il ruolo del commercio di vicinato, imprescindibile presidio sociale, culturale e produttivo che dà linfa all’intera città.

Come aderire

Chiediamo di comunicarci l’adesione alla kermesse entro e non oltre giovedì 15 ottobre scrivendo alla mail m.abbiategrasso@unione.milano.it o contattandoci al numero 02-94967383.