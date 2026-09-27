Torna la luce sulla pista di atletica

L’interpellanza presentata in consiglio comunale dal consigliere Pd Jacopo Marchesi ha permesso all’assessore Dario Ceniti di annunciare il via ai lavori per il ripristino dell’illuminazione sulla pista di atletica del centro sportivo comunale.

Centro sportivo

Nel consiglio del 22 settembre il consigliere Marchesi ha chiesto informazioni in merito alla situazione dell’impianto di illuminazione della pista di atletica del centro Pertini.

Pista di atletica

Pista rimasta priva di illuminazione a seguito del furto di cavi elettrici avvenuto nella notte del 6 giugno. Marchesi ha rimarcato il fatto che a tre mesi dal furto il danno creato non era stato risolto, ed evidenziato come con l’avvicinarsi dei mesi autunnali e l’accorciarsi delle ore di sole creasse disagi agli atleti e agli utilizzatori rendendo impossibile l’utilizzo della stessa nelle ore serali e tardo pomeridiane.

Marchesi ha inoltre rimarcato come la prima sua interpellanza in forma urgente, presentata l’11 giugno, si fosse poi potuta effettivamente discutere solo il 28 luglio, e che ciò nonostante comunque non aveva ricevuto risposta entro i termini previsti.

Lavori eseguiti

La risposta all’interpellanza è giunta dall’assessore allo Sport Dario Ceniti che nella serata di martedì ha annunciato che i lavori erano iniziati quella stessa mattina.

«Il preventivo è pari a 29mila 890 euro salvo imprevisti riscontrabili in esecuzione dei lavori. E’ stato necessario l’intervento di un professionista specializzato per la progettazione. Confermo che oggi hanno iniziato i lavori che hanno una previsione di circa due tre giorni». Sulle tempistiche di risposta all’interpellanza, Ceniti ha parlato di tempi tecnici di verifica del danno e di valutazione del progetto da attuare per ripristinare l’illuminazione sulla pista di atletica cornaredese.