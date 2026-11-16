Torna la Filarmonica col concerto di Novembre

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La Filarmonica di Abbiategrasso celebra 180 anni di storia con un grande concerto-evento al Teatro Fiera, sabato 21 novembre 2026 alle 21 sotto la direzione del maestro Luca Ragona.

L’omaggio a Giuseppe Verdì

In programma un omaggio a Giuseppe Verdi, i grandi classici del repertorio bandistico e la premiazione degli studenti vincitori del concorso scolastico. Centottanta anni di musica, passione e impegno culturale al servizio della comunità. Il Complesso Bandistico La Filarmonica taglia un traguardo storico e si prepara a festeggiarlo con la cittadinanza attraverso un concerto speciale.

La scaletta comprende infatti un tributo a Giuseppe Verdi, nel 125° anniversario della sua scomparsa: saranno infatti eseguite alcune pagine immortali del Cigno di Busseto trascritte per banda, tra cui il celebre “Coro dei Gitani” (da Il Trovatore) e la maestosa sinfonia da “I Vespri Siciliani” , oltre ad una selezione dei “Ballabili delle Quattro stagioni”, sempre dai Vespri siciliani, nella trascrizione di Corrado Abriani, storico direttore della Filarmonica fino agli inizi degli anni ‘90.

Il viaggio musicale comprende inoltre alcuni dei “cavalli di battaglia” degli ultimi decenni, come la travolgente “Danza rituale del fuoco” di Manuel de Falla, o il maestoso Finale della III Sinfonia di Mahler, affiancati da brani originali scritti appositamente per orchestra di fiati. Tra questi spicca un momento di particolare valore affettivo e storico: l’esecuzione di una composizione firmata da Carlo Zappa, ex direttore della banda stessa, sul podio fino al 2017.

Concorso per le scuole

Non sarà però solo un’occasione per celebrare la storia, ma anche un momento dedicato alle nuove generazioni. Durante l’evento si terrà infatti la cerimonia di premiazione del concorso indetto per le scuole, un’iniziativa fortemente voluta dalla Filarmonica per stimolare i ragazzi a riflettere ed esprimersi sul loro rapporto personale con la musica. Un appuntamento imperdibile, dunque, per tutti gli amanti della buona musica e per chiunque voglia rendere omaggio a una delle istituzioni culturali più longeve e vitali del territorio.